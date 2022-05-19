Следствие потребовало ареста украинского комбатанта в Ростове-на-Дону

19 мая 2022, 13:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ростовский суд поступило ходатайство следствия об аресте замкомандира подразделения украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыги. Мурыга был задержан на границе с Украиной, сообщил источник.

Следователь УФСБ по Ростовской области подал ходатайство об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил сотрудник объединенной пресс-службы судов региона.

"В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ", - приводит его слова РИА "Новости".

Рассмотрение ходатайства будет проходить в закрытом от прессы режиме, фабула обвинения пока не раскрывается, но информированный источник сообщил, что Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского батальона "Айдар", информирует агентство.

Денис Мурыга задержан на границе в Ростовской области, сообщил информированный источник. "Мурыга задержан в ходе фильтрационных мероприятий на границе РФ", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал также, что 18 мая Минобороны России отчиталось о сдаче в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 694 украинских военных, в том числе бойцов полка нацгвардии "Азов". Генпрокуратура России днем ранее попросила Верховный суд признать полк "Азов" террористической организацией.

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