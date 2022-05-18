Ростовская область приняла за сутки свыше 14,5 тысячи беженцев из Донбасса

18 мая 2022, 14:15

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С территории Донбасса за минувшие сутки приехали более 14,5 тысячи беженцев из Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", о начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля началась спецоперация российских военных на Украине. Погрануправление ежедневно приводит число прибывших беженцев за сутки. К 17 мая в Ростовскую область приехали более 13 тысяч беженцев из Донбасса.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 14,5 тысячи граждан", - цитирует пресс-службу погрануправления ФСБ "Интерфакс".

Некоторые беженцы, приехавшие в Ростовскую область, жаловались на задержки с выплатами материальной помощи в 10 тысяч рублей. Жители ЛНР заявили "Кавказскому узлу", что ждут денег уже несколько недель. Большинство, по их словам, приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой. Общение с беженцами в Ростовской области регламентируют местные власти.

Ранее, жители Донбасса, прибывшие в Волгоградскую область до спецоперации, делились с "Кавказским узлом" своими историями. Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед выездом. Наталья из Первомайска отметила, что это уже вторая эвакуация ее семьи (с 2014 года), но все равно она сильно нервничает, поскольку "снимаешься с нажитого и бежишь неизвестно куда". Пенсионерка Мария из ЛНР пояснила, что ее семья эвакуировалась, потому что "президент сказал".

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.