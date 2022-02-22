Беженцы в Волгограде рассказали о причинах выезда с Донбасса

22 февраля 2022, 22:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Волгограде и Волжском в четырех пунктах временного размещения обустроились 433 беженца из самопровозглашенной Луганской народной республики. На третьи сутки беженцы адаптировались к новым условиям жизни, но хотели бы вернуться в ближайшее время. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что регион готовится к приему беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в связи с этим в области был объявлен режим повышенной готовности. 20 февраля в Волжский прибыл из Ростовской области поезд с 433 жителями Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей решено распределить по другим муниципалитетам. Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб для помощи беженцам с Донбасса, сообщил губернатор.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным властей, за первые двое суток после объявления эвакуации в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев, еще 20 тысяч прибыли 22 февраля. Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России предписано до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик, говорится в указах.

98 пунктов размещения беженцев подготовлены в Волгоградской области

В Волгоградскую область прибыли 433 человека, 166 из них — дети до 14 лет, в том числе девять детей до года. Все они доставлены в пункты временного размещения в Волгограде и в Волжском, самые крупные из них находятся в гостинице "Ахтуба" в Волжском и в гостинице "Старт" в Волгограде, сообщили корреспондент "Кавказского узла" в пресс-службе областной администрации.

"Всего для беженцев подготовлено 98 пунктов временного размещения. Они размещены по всей области, в них беженцы будут развозиться в дальнейшем, а "Ахтуба" и "Старт" будут принимать новоприбывших. Людям созданы все условия, все обеспечены горячим питанием. В пунктах временного размещения оформляются все необходимые документы, специалисты всех служб – пенсионного фонда, миграционной службы и других оказывают помощь в оформлении всех документов. В том числе там же детей записывают в школы. Люди сейчас испытывают огромный стресс, поэтому с беженцами работают психологи региональных центров соцзащиты и МЧС. Адаптироваться помогут и волонтеры — уже привлекли 60 добровольцев", - сообщили в пресс-службе.

21 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации "в связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев". Он также подписал постановление (№98-п) о выделении средств из резервного фонда администрации Волгоградской области по обеспечению беженцев в размере 83,304 миллиона рублей. Региональные власти наладили взаимодействие с оперативным штабом, который развернут на территории Ростовской области, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Юлия Ермакова.

В регионе "начат сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания поддержки беженцам", сообщила пресс-служба Волгоградской областной думы.

Беженцы поделились тревогами и надеждами

Корреспондент "Кавказского узла" побывал в гостинице "Старт" в микрорайоне Спартановка в Волгограде. В гостинице работали многочисленные службы – пенсионный фонд, миграционная служба, психологи, представители образования. Для детей волонтеры организовали досуг, дети рисовали, лепили, танцевали, с ними играли волонтеры. Звучала музыка. Дети рисовали, танцевали и смеялись. У стойки молодой человек настраивал детям в телефонах доступ в интернет.

"50% номеров занято беженцами. Остальные номера занимают туристы и гости города. Никаких проблем ни ночью, ни сегодня утром не было. Все в штатном режиме. Очень всем рады", - сообщила журналисту сотрудница гостиницы, дежурившая на ресепшене.

Пенсионерка Мария приехала из ЛНР в Волгоград вместе с большой семьей в 10 человек, среди них грудной ребенок. Женщина отметила, что семья эвакуировалась, потому что "президент сказал". "Наверное, переживали за нас, чтобы меньше было жертв", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Мария добавила, что очень переживает за судьбу своего сына, который остался дома.

Мама двоих детей Татьяна из Лутугино рассказала, что ситуация в ее родном городе обострилась перед эвакуацией, были слышны взрывы. В Лутугино у женщины остался муж. "Если получится, хотелось бы здесь как-то обосноваться. Детей зарегистрировали. Если будет возможность, их бы в садик и в школу, а я бы работать пошла", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после приезда людей покормили ужином, с утра завтраком. "Самое главное - есть горячая вода, потому что почти двое суток в дороге", - отметила она.

Наталья из Первомайска рассказала, что приехала с четырьмя детьми и внуком. По словам женщины, это уже вторая эвакуация ее семьи, в 2014 году ее семья жила в Ростове-на-Дону. "В городе стреляют, привезли оборонительную технику", - рассказала она. По ее словам, с ней приехали и сестра, и подруги.

Женщина отметила, что уже привыкла к эвакуациям, но все равно сильно нервничает. "Снимаешься с нажитого, бросаешь все свое и бежишь неизвестно куда, тревога и волнение есть", - сказала она. По ее словам, она успела взять "документы, два полотенца и белье, чтобы переодеться". В ополчение ушли муж дочери и брат, со своим мужем она в разводе, сообщила Наталья.

Инга Савченко приехала из города Первомайска Луганской области. Семья большая - сестра с детьми, дочь с внуками, младшая дочь десяти лет. Инга работает уборщицей в школе. Имеет паспорт ЛНР. Муж погиб. "В школе записали в эвакуацию. На автобусе доехали до Стаханова. На таможне встретили хорошо. Детей таможенники в машину посадили. Колонной везли до поезда. Теплый вагон. На вокзале замечательно встретили. Волонтеры сумки принесли. Очень удобно тут", - кратко описала поездку Инга.

Она показала журналисту свою комнату. Две кровати – для нее и младшей дочери. Другая родня живет в соседних номерах. В номере телевизор, балкон, электрочайник с кружками. Ванная и туалет. "Приехали, искупались. Выспались в тишине", - сказала женщина.

Инга рассказала, что в ночь приезда их осмотрели врачи, проверили всех на коронавирус. Разместили в номерах быстро. "Дети много плакали, когда начали стрелять. Перепугались, в истерике были. Успокаивали их долго. Здесь спят замечательно. А дома при обстрелах не поспишь. Постоянно прислушиваешься – не летит ли снаряд", - вздохнула женщина.

Все беженцы рады тому, что президент России признал их республики, отметила Инга. Надеются, что обстрелы закончатся, и они вернутся домой. "Но мне кажется, это надолго. Раньше чем через месяц не уедем. Думаю тут трудоустроиться. Помогут, говорят, с работой. Обещали экскурсию по Волгограду провести", - сказала женщина.

Пенсионеры Вера и Валерий из Первомайска оказались в волгоградской гостинице с девятимесячным внуком. По словам Веры, мать ребенка находится на заработках в Москве. Женщина отметила, что в эвакуацию семья поехала из-за ребенка, войну 2014 года пережили в родном городе - сидели в подвалах. "Сейчас уже не такая война будет, как было в 2014 году, она будет страшной. Украине дали много оружия, и Англия помогла, и Америка, и Польша. Все там обложили", - отметила она. По словам Веры, беженцев через некоторое время переселят в другие места.

"Уехали, потому что стало напряженно. Руководство ЛНР и ДНР - Пасечник и Пушилин - по телевизору сказали, что по возможности женщинам и старикам нужно выезжать", - отметил Валерий.

Пенсионеры рассказали, что добирались на своей машине через Ростов-на-Дону, там не оказалось мест, а в Волгограде их хорошо встретили. "Слава богу, что есть Россия, что приняли. А так хоть караул кричи. Думали, если еще и в Волгограде не будет мест, что нам делать. С дитем малым в машине ночевать. Он и так меня замучил по дороге, я чуть не заснул, пока ехал. Дай бог, чтобы все обошлось. Если что-то начнется, приедем – ни квартиры нет, ничего. А сколько может людей погибнуть.. Надо уже что-то решать. Восемь лет мы под обстрелами. Ну сколько же можно?".

По их словам, в Первомайске остались их сын и невестка. "Сына не выпустили, и она осталась. До 55 лет все мужчины остались, их обучают. Мы созваниваемся. Говорят, сейчас очень тяжелая обстановка в Первомайске".

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Медицинский работник Марина Левша живет в прифронтовой зоне - в городе Зимогорье Луганской области. Она сообщила, что эвакуировалась с мамой и двумя детьми. "До Лихой тяжело было добираться. Были нюансы. В Луганске сели в поезд. Большая часть беженцев уехала в Воронеж. А нас в Волгоград отправили. В вагоне проводница Надя нас очень поддерживала. Всем обеспечила – водой, едой, теплом. Выспались в поезде. В Волгограде на вокзале встретили – волонтеры сумки похватали, на автобусах в гостиницу доставили. Здесь быстро прошли тестирование на коронавирус и по номерам распределили", - рассказала Марина.

По ее словам, семья была в эвакуации в 2014 году. Пришлось пережить обстрелы и потери близких людей. "Мы поддерживаем друг друга. Чужих детей нет. Помогаем друг другу. Бросать своих нельзя", - подчеркнула Марина.

Младшей дочери Марины пять лет. Девочка скучает по дедушке, который остался в Зимогорье. Уже "просится" домой. Сын воспринимает эвакуацию как путешествие. Марина намерена в ближайшее время вернуться домой. Дети останутся с бабушкой в Волгограде до конца эвакуации. "Тяжело свой дом и работу бросать. Весь мир перевернулся с ног на голову. Нужно немного потерпеть. Все наладится. Главное, чтобы все были живы, а разрушенные дома восстановим", - вздохнула женщина.

Марина рассказала, что с первого дня с беженцами работают сотрудники ФМС, соцзащиты, пенсионного фонда. Ее мама не успела получить пенсию в Зимогорье. Чиновники обещали выплатить пенсию в Волгограде. Вчера сотрудники банка открыли взрослым счета. Обещанные президентом РФ 10 тысяч рублей беженцы, по словам Марины, должны получить "в скором времени".

Опрошенные беженцы сообщили, что поддерживают политику Путина в отношении ЛНР и ДНР, хотя опасаются больших жертв. Они хотели бы вернуться домой, но сомневаются, что смогут сделать это в ближайшее время.

Беженцам помогают волонтеры и жители Волгограда

Начальник пункта временного размещения Али Абубекеров рассказал корреспонденту, что все беженцы размещены в комнатах гостиницы. Им предоставляется трехразовое питание, медицинское сопровождение. Работает группа волонтеров и представители разных ведомств – миграционной службы комитета жилищной политики, соцобслуживания, городской администрации."Точное количество прибывших назвать не могу, так как постоянно подъезжают (новые беженцы). Проблем с размещением не было. Все было организованно в рабочем порядке", - заметил Али Абубекеров.

Третьи сутки с беженцами работают круглосуточно посменно 50 волонтеров-студентов. Руководит добровольцами директор молодежно-подросткового центра Тракторозаводского района Волгограда Ирина Зуева. По ее словам, волонтеры оказывают помощь на кухне, играют с детьми, общаются с родителями. "Работа индивидуальная и очень деликатная. Лишних вопросов не задаем. Перед прибытием беженцев волонтеры прошли инструктаж, получили знания об индивидуальной работе с беженцами. Дети тут контактные. Воспринимают эвакуацию, как путешествие. Родители, понятно, переживают. Мы стараемся создать для них теплую атмосферу", - сказала Ирина Зуева.

С утра в гостиницу приходят волгоградцы. Приносят вещи, продукты питания. Инвалид второй группы Андрей приехал из Красноармейского района Волгограда. Привез памперсы для детей. "Получаю пенсию в 9 тысяч рублей. Но помочь надо", - кратко заметил Андрей.

Супруги Пономаревы принесли одежду. Глава семьи заметил, что долг каждого – "помочь ближним". "Вещи новые, купили в магазине. Надеемся, пригодятся для беженцев", - сказал мужчина.

Протоиерей Александр Гудков – настоятель соседнего храма. Пришел в гостиницу, чтобы выяснить в какой помощи нуждаются беженцы. "Члены общины, церковь готовы оказать помощь. Надо только выяснить, какую", - пояснил причину своего посещения протоиерей.

Беженка из Луганска рассказала о сложностях эвакуации

В фойе гостиницы "Ахтуба" в Волжском людей было немного. На диванах у столика общались четверо волонтеров и две женщины из Луганской области. Чиновницы из администрации Среднеахтубинского района сказали, что приехали в гостиницу, чтобы получить инструкции от областных коллег по вопросам организации пунктов временного размещения в Киляковке. Они сообщили, что все сотрудники и большая часть беженцев находятся в конференц-зале – обсуждают организационные вопросы.

Елена Зинченко из Луганска – мать-одиночка. Муж уехал на Украину и "обзавелся там новой семьей". На родине она работает воспитателем в детском саду. Воспитывает двух детей – тринадцатилетнего сына и шестилетнюю дочь. "Решили на семейном совете эвакуироваться. Дочь родилась в войну. Очень боится обстрелов. Садики у нас закрыли, и я чувствовала себя там бесполезной. Сидеть и бояться я не хотела. В дороге я использовала свои знания детской психологии. Помогала успокаивать детей", - рассказала женщина.

Елена рассказала, что дорога до границы была тяжелой - люди с сумками и детьми шли пешком несколько километров. По ее словам, было холодно, лил дождь, негде было согреться, люди толпились, нервничали, паниковали. "Пришлось самоорганизоваться и взять на себя ответственность", - заметила Елена. После прохождения таможни тяготы прекратились. В Волгоград приехали "с удобствами". "Когда мы приехали, нам сразу сделали тест на COVID-19. Потом нас пригласили в ресторан, там мы написали заявления на получение 10 тысяч рублей на человека. Сотрудники банка приехали. Организационно здесь все безупречно. Все готовы были нас принять. Спасибо", - сказала Елена Зинченко.

Жители Волжского поспорили о размещении беженцев

Корреспондент поинтересовался у жителей Волжского, что они думают о приеме беженцев.

Безработная Евгения Безрукова заявила, что она "однозначно против беженцев". "Мы тут ютимся по квартирам. Из аварийного дома нас не могут переселить в нормальное жилье. Годами. А беженцам – пожалуйста – сразу гостиничные номера. О своих надо думать в первую очередь", - заявила Евгения.

Такого же мнения придерживается слесарь Анатолий. Он кратко заявил журналисту: "Мы их не приглашали. Пусть свои проблемы сами решают", - сказал мужчина.

Бывший офицер полиции, ныне пенсионер Андрей Дейнека, напротив, считает, что помогать беженцам надо. "Чем смогу, материально, помогу. Надо определиться, в чем они нуждаются. Возможности у меня помочь есть. И друзья мои также считают. Нельзя людей бросать в беде", - сказал Дейнека.

Пенсионер Владимир Винокуров работал долгое время на Украине на железной дороге. Сейчас проживает в Волжском. "Россия признала эти республики, значит, война кончится скоро, страдания этих людей закончатся. Я рад, что в моем городе нашли возможность разместить беженцев. Это по-человечески. И сам помогу им, если надо", - заявил пенсионер.

Студент Егор Антонов считает, что помощь беженцам необходима. "У меня друг в Волгограде сейчас волонтерит у беженцев. Я, к сожалению, не могу сейчас им помочь по семейным обстоятельствам. Но помогать надо. Иначе нельзя", - сказал юноша.

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