Более 20 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область на фоне ввода войск в ДНР и ЛНР

22 февраля 2022, 12:00

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За сутки более 20 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область, сообщили пограничники. Приток беженцев в Россию продолжился на фоне признания Донецкой и Луганской республик и решения о вводе российских войск в эти регионы.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля была объявлена массовая эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию. За первые двое суток, по данным властей, в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев. Около 2000 человек к 20 февраля были перевезены на поездах в другие регионы. В частности, в Волгоградскую область прибыл поезд с 433 беженцами.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. После начала эвакуции жителей Донбасса Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, и 19 февраля первые 100 человек получили выплаты.

Более 11 тысяч беженцев вывезены из Ростовской области в другие регионы России

Пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч жителей ЛНР и ДНР, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного погрануправления ФСБ.

В Ростовской области готовят для беженцев до 20 тысяч мест в оздоровительных лагерях, санаториях и других пунктах временного размещения, там организовывают питание и медобслуживание. Всего в регионе действует около 300 ПВР. По данным областного управления МЧС на 22 февраля, всего в Россию приехали около 90 тысяч жителей Донбасса, информирует агентство.

По данным на утро 22 февраля, в 118 пунктах временного размещения в Ростовской области находились более 7000 беженцев, в том числе 3,2 тысячи детей, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"По состоянию на 8 утра еще свыше 11 тысяч человек, в том числе 4888 детей, отправлены 14 железнодорожными составами в 11 других российских субъектов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства области.

Выплаты по 10 тысяч рублей перечислены к утру 22 февраля 2070 гражданам. "Сегодня начнётся приём заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВРах, а у родственников", - отмечается в публикации.

19 февраля полпредство президента в СКФО объявило, что регионы Северного Кавказа готовы принять 3,3 тысячи беженцев с востока Украины. В частности, Дагестан готов принять 600 беженцев, Чечня – 700, Ингушетия – 750, Северная Осетия – 500, Кабардино-Балкария – 400, Ставрополье - около 200, Карачаево-Черкесия – 150 человек.

Путин обосновал ввод войск просьбами глав ДНР и ЛНР

Указы президента России о признании ДНР и ЛНР, датированные 21 февраля, сегодня размещены на официальном интернет-портале правовой информации. "Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства", - говорится в указе №71. Указ №72 содержит такой же текст, но относящийся к Луганской Народной Республике.

В связи с обращением глав ДНР и ЛНР Министерству обороны России предписано до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик, говорится в указах Владимира Путина. Оба указа вступили в силу в день подписания.

Российские войска могут оперативно использоваться за пределами России, в частности, для отражения или предотвращения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой, говорится в статье 10 (Вооруженные силы Российской Федерации и их предназначение) федерального закона от 31.05.1996 N61-ФЗ "Об обороне".

Согласно статье 10.1 (оперативное использование формирований Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) этого закона, решение об оперативном использовании войск за пределами России принимает президент на основании постановления Совета Федерации от 16.12.2009 N456-СФ "Об оперативном использовании формирований Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".

"Общая численность формирований Вооруженных сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок использования этих формирований определяются президентом Российской Федерации", - говорится в статье 10.1 закона "Об обороне".

Решению ввести войска в ДНР и ЛНР предшествовали заявления о вооруженных инцидентах

Напомним, после начала эвакуации жителей Донбасса российские силовики несколько раз сообщали о вооруженных инцидентах на границе Украины и Ростовской области. Так, 21 февраля пресс-служба Южного военного округа сообщила, что пограничники и военные убили пятерых членов "диверсионно-разведывательной группы" и уничтожили две боевые машины, которые пересекли границу около станицы Митякинской. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

Ранее в тот же день ФСБ сообщила, что снаряд, выпущенный с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области. Госпогранслужба Украины опровергла информацию об обстреле, указав, что Ростовская область граничит не только с контролируемой украинскими властями территорией, но и с неконтролируемым участком границы Украины длиной около 400 километров.

19 февраля источники в силовых структурах сообщили о взрыве двух снарядов в станице Митякинской. Вечером того же дня спецслужбы заявили о новом обстреле с территории Украины, в ходе которого была разрушена хозпостройка в приграничном селе. Следствие проинформировало о двух разрушенных постройках в ростовских селах и отчиталось о возбуждении уголовного дела.

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