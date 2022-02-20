Волгоградская область приняла более 400 беженцев с Донбасса

20 февраля 2022, 23:25

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В город Волжский Волгоградской области сегодня прибыл поезд из Ростовской области, в котором находились 433 жителя Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей распределят по другим муниципалитетам.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) массовой эвакуации власти Ростовской области сообщили, что готовят места для размещения 10-15 тысяч беженцев, первые автобусы прибыли в ночь на 19 февраля. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 19 февраля сообщил, что регион готовится к приему беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, в связи с этим в области объявлен режим повышенной готовности.

В Волгоградскую область в город Волжский в 21:28 мск сегодня прибыл поезд из Ростовской области, в котором находились более 400 жителей Донбасса, беженцев встречали представители местной администрации, МВД, МЧС и волонтеры, сообщило агентство "Высота 102".

На перроне беженцев встретили психологи, представители социальных служб и волонтеры для организации их оперативного размещения людей в автобусах и отправки в пункты временного размещения. После прибытия в пункты временного размещения беженцев ожидает тестирование на COVID-19, через два дня людей планируют направить в пункты временного проживания в муниципалитеты Волгоградской области. В каждом населенном пункте области созданы муниципальные оперативные штабы, информировало агентство.

Приехавшие в Волжский беженцы рассказали о том, что оставили на родине своих родственников. По их словам, в дороге они устали, но отношение к ним было хорошее. «Нас посадили в теплые вагоны, дали сухой паек, выдали чистое белье, воду. И мы в спокойной обстановке приехали сюда», - рассказала одна из женщин в вагоне, ее слова приводит телеканал «Волгоград 1».

Для беженцев из Донбасса развернули четыре пункта временного размещения: три в городе Волжский и один в региональном центре Волгограде. Для проживания им предоставят три гостиницы и санаторий, после оформления людей распределят по другим муниципалитетам области, сообщил сегодня ТАСС.

На первом поезде приехали 433 человека, 166 из них - дети до 14 лет, в том числе девять малышей до года, сообщило сегодня со ссылкой на оперативный штаб Волгоградской области издание V1.ru.

Встречать поезд прибыли 50 единиц техники и 300 человек личного состава, заявил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин. Сотрудники МЧС России по Волгоградской области будут сопровождать и размещать беженцев в пунктах временного размещения граждан, расположенных на территории Волгограда и Волжского, сообщил Николай Любавин. МЧС организовало психологическое сопровождение, дежурства личного состава, а также будет обеспечивать пожарную безопасность в пунктах временного пребывания, сообщило со ссылкой на главу областного управления МЧС издание.

"Мы принимаем предложения от жителей региона, желающих разместить беженцев в своих семьях. Кроме того, во всех пунктах временного размещения по прибытии они сдадут ПЦР-тесты. Медицинские службы подготовлены и будут работать в каждом пункте размещения. Эта работа будет организована четко, в соответствии с требованиями Санэпиднадзора", - заявила вице-губернатор области Зинаида Мержоева. Она пообещала организовать учебный процесс для школьников в местах их будущего проживания, заявив, что будет индивидуальный подход с учетом мнений их родителей. Будут возможны индивидуальное обучение, дистанционное или обучение именно в пунктах временного размещения, пояснила Зинаида Мержоева.

Волгоградская область готова принять 3,5 тысячи беженцев, заявил депутат Государственной Думы РФ Андрей Гимбатов. "Предварительно готовы 87 пунктов временного размещения. Если потребуется, регион сможет принять у себя еще больше беженцев", - процитировало сегодня депутата от Волгоградской области издание "Новости Волгограда". Из резервного фонда области будут выделены средства на питание и санитарно-гигиенические средства для временно эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, заявил Андрей Гимбатов.

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