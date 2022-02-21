Режим чрезвычайной ситуации введен в Волгоградской области из-за притока беженцев

21 февраля 2022, 11:35

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В Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб для помощи беженцам с Донбасса, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что регион готовится к приему беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в связи с этим в области был объявлен режим повышенной готовности. 20 февраля в Волжский прибыл из Ростовской области поезд с 433 жителями Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей решено распределить по другим муниципалитетам.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы ДНР и ЛНР. К 12.00 мск 19 февраля, в Ростовскую область прибыли из Донбасса 36 тысяч человек, а за следующие сутки, по данным ФСБ, - еще 30 тысяч. 19 февраля полпредство президента России в СКФО отчиталось, что все регионы Северного Кавказа готовы разместить беженцев из Донбасса. О готовности принять беженцев заявили также власти Кубани и Астраханской области.

Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании объявил о решении ввести в области режим ЧС "в связи с осложнением ситуации и с целью оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев", сообщила сегодня пресс-служба губернатора.

В области создан оперативный штаб, которому поручено заняться вопросами оказания психологической, социальной и медицинской помощи беженцам, организовать сбор гуманитарной помощи и денег для них.

Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, и 19 февраля первые 100 беженцев, приехавших в Ростовскую область, получили выплаты.

"Волгоградская область уже приняла первую организованную группу беженцев. В подавляющем большинстве это женщины и дети, а также люди старшего возраста, которые размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости. При необходимости Волгоградская область готова дополнительно принять и разместить жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. [...] Проводится работа по размещению семей беженцев в муниципальных образованиях Волгоградской области, где будет организовано их дальнейшее проживание и учебный процесс для школьников. Проживание будет организовано в местах коллективного размещения, а также в семьях жителей, выразивших готовность принять людей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации региона.

Напомним, жители Донбасса, размещенные в Красносулинском районе Ростовской области, 20 февраля поделились опасениями за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним. "Пришлось уехать, так как стала накаляться обстановка. Стреляют все восемь лет, но если раньше это было реже, то в последнее время началась интенсивная стрельба, по крайней мере у нас в Первомайском. Но всё равно я не хочу тут надолго оставаться, у меня и муж и отец там, поэтому хочу быстрей назад вернуться", - сказала, в частности, одна из беженок.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

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