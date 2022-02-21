Автобус с беженцами из Донецка. Фото Сергея Снежина для "Кавказского узла"

21 февраля 2022, 09:12

Планы властей принять беженцев с Донбасса дали астраханцам повод для критики

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Астраханская область в ближайшие дни планирует принять беженцев из Донбасса, сообщили власти региона. Местные жители, комментируя сообщения о планах принять беженцев, напомнили чиновникам о проблеме с аварийным жильем, а также указали им на высокую стоимость продуктов и коммунальных услуг.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля полпредство президента России в СКФО отчиталось, что все регионы Северного Кавказа готовы разместить беженцев из Донбасса. О готовности  принять жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) заявили и власти Кубани, Волгоградской и Астраханской областей.

21 февраля в Астраханской области будут организованы пункты приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, сообщило 20 февраля на своем сайте правительство Астраханской области. "Любой житель региона сможет оказать посильную помощь людям, оказавшимся в такой непростой ситуации. В качестве гуманитарной помощи, в частности, могут быть переданы: одежда, игрушки, предметы быта, средства гигиены, одноразовая посуда, бутилированная вода, детские молочные смеси, продукты и т.п.", – сказано в сообщении.

Информация о сборе помощи для беженцев из Донбасса была также размещена 20 февраля в Instagram-паблике kaspyinfo.ru, на который подписаны около 17,5 тысячи пользователей. К 09.00 мск 21 февраля эта запись набрала 166 отметок "нравится" и 18 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в негативном ключе.

"Прежде, чем другим помогать, вы со своими астраханцами решите. Мы до сих пор живём без газа, без воды и без дорог. Зато мы помогаем беженцам", – отметила anyuta02111987.

"Сказку вспомнила "Битый небитого везёт", – написала alfiya.ibra.

"На беженцев государство выделяет деньги. Наш губернатор сказал, что Астрахань готова принять людей. Раз готова, почему опять с народа просят помощь?" – спросила olyaprel77.

"А где будут жить? Для них уже жилье приготовлено? А люди так и останутся жить в "аварийках", – считает tanya__mironovaa.

Некоторые из комментаторов высказали противоположную точку зрения. "Все так этим недовольны, но вот если бы самим понадобилась помощь, совсем по-другому бы заговорили", – предположил пользователь iherb_volgograd34.

"А вы не хотите открыть пункты приема еды и одежды для голодающих бедных и нуждающихся семей из Астраханской области и из Астрахани? Поверьте, у нас таких очень много", – заявила bella.rykova.

"Деньги же государство выделило на помощь беженцам? А вы, значит, народ помогайте. А мы всё деньги себе в карманы положим. Классно придумали", – возмутилась vasileva.8383.

"Может, своих нищих накормить и приютить для начала?" – предложила annamakhachkala.

"Только для беженцев? Астраханцам нельзя? Мы уже от этих цен чувствуем себя хуже, чем беженцы. И мы на своей земле при этом. Терпение у народа не вечное. Когда власти это поймут?" – задался вопросом пользователь all_rec30.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Два снаряда разорвались на территории Ростовской области", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область", "Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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