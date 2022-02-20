Планы принять в Дагестане беженцев с Донбасса вызвали вопросы к властям

20 февраля 2022, 12:39

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Условия размещения в Дагестане беженцев с востока Украины не озвучены, указали пользователи Instagram и выразили опасение, что приезжим предоставят земли, на которые претендовали местные жители. Помочь беженцам нужно, возразили другие участники дискуссии.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля полпредство президента в СКФО объявило, что регионы Северного Кавказа готовы принять 3,3 тысячи беженцев с востока Украины, в том числе в Дагестане - 600 беженцев.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 19 февраля в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами. Владимир Путин поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей, 19 февраля первые 100 человек получили выплаты.

Сообщение полпредства о том, что Дагестан готов принять около 600 беженцев, размещено поздно вечером 19 февраля в Instagram-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 357 тысяч пользователей.

К 12.36 мск публикация набрала 97,3 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 617 комментариев. Авторы многих из них выразили несогласие с позицией властей. "Дагестан готов, дагестанцы не готовы", - написал, в частности, merash_bjj, чей комментарий собрал 235 отметок "нравится". "Как я согласна с вами, еще больше нищеты будет", - высказала в ответ мнение am.gulzanat_2.

"Свой народ сначала накормите, принимальщики!" – возмутился tagabrodaga777. "На свой народ посмотрите, как они живут, потом можно их принять", - предложила naida_naida555. "У чиновников и депутатов дворцы, к ним отправьте!" – предложил istina900.

"Принимайте, принимайте.. Потом эти беженцы присвоят наши же земли и будут доказывать нашим потомкам, что они коренные народы Дагестана", - высказал предположение asj4130. "В Дагестане семьи ждут в очередях десятки лет на клочок земли. Какие-то пришлые их резко получат. Откуда-то и земли свободные найдутся для них", - поделился опасением gasanov_timur24.

Значительно большее число пользователей выступили за то, чтобы принять беженцев. "Люди, успокойтесь, они ваше кушать не будут или же с вашего кармана. Бедные люди оставляют родину из-за войны", - обратилась к участникам дискуссии madina19910708.

"Люди, зачем вы пишете гадости? Не боитесь, что это или хуже проблема коснётся вас и ваших близких? Помогать людям надо", - призвал x9505h. "В такую ситуацию кто угодно может попасть, они тоже хотели бы жить у себя в своих домах... Надо помогать друг другу", - написал asiyat_official.01.

"Я была бы только рада принять людей... Мы рады гостям, это милость Аллаха", - написала taim_aut_love. "Готов принять семью в своём доме", - объявил kurbanov9550. "Если по семьям разрешают [размещать], я готова пригласить детей и делиться своим кусочком хлеба. У себя в семье", - написала eminatbulbulova14877.

"Надо поддержать людей, которые бросили свои дома.. Лично я рад, что наши северокавказские республики поддержали беженцев.. Они не от хорошей жизни стали беженцами", - высказал мнение rashid62a.

Некоторые из пунктов размещения беженцев в Ростовской области оказались не готовы к их приему, из-за чего часть прибывших была вынуждена оставаться в автобусах. Сами беженцы пожаловались, что переезд был очень длительным и тяжелым, а на новом месте не сразу был решен вопрос с питанием и размещением.

Напомним, независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".