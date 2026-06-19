Обвинения в мошенничестве стали поводом для преследования Джамили Гаруновой

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Бывший супруг настаивает, что дал Джамиле Гаруновой 3,5 миллиона на развитие бизнеса, девушка утверждает, что он открыл карты на ее имя, но сам снимал с них деньги. Преследование Гаруновой по делу о мошенничестве инициировано в Хасавюрте на фоне тесных связей ее бывшего мужа с силовиками в этом городе. Защита будет добиваться освобождения беременной под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", беременная Джамиля Гарунова четыре месяца содержится в СИЗО Хасавюрта. Преследование было инициировано после того, как Джамиля ушла от мужа, регулярно избивавшего ее, отметил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана. Прокуратура и уполномоченный по правам человека должны обеспечить соблюдение прав Джамили Гаруновой, указали пользователи соцсети.

Преследование Гаруновой стало местью за уход

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев вместе с нынешним супругом Джамили Гаруновой и с её адвокатом побывали 17 июня на встрече с ней в СИЗО Хасавюрта. По словам Хадулаева, женщине требуется медицинская помощь и моральная поддержка.

«Она сейчас находится, конечно, в сложном положении. Во-первых, она беременна, уже на шестом месяце. Но ей вроде оказали медицинскую помощь и за это благодарность в ФСИНу. Во-вторых, само её заключение под стражу было под надуманным предлогом. Уголовное дело было открыто ещё в прошлом году. И она находилась под домашним арестом. В апреле ей надо было посетить врача в поликлинике, она оповестила ФСИН. Но следователь заявил, что она нарушила правила нахождения под домашним арестом и поместил её в СИЗО", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, открыли дело против Гаруновой в Хасавюрте, хотя события преступления в этом городе вообще никакого не было. Дело возбуждено "по инициативе её бывшего мужа в отместку за её уход и нежелание терпеть и дальше его издевательства". Он рассказал, что фотографии с побоями двухлетней давности. "Но она тогда не решалась подавать на него заявление в полицию", - пояснил Хадулаев.

В 2025 году она вышла замуж уже за другого человека. Но бывший супруг её не оставил в покое и стал преследовать в том числе через возбуждение уголовного дела, указал Хадулаев.

Сегодня Шамиль Хадулаев опубликовал в своем Telegram-канале подробности преследования Гаруновой. По словам Джамили, у бывшего мужа крепкие связи с правоохранительными органами Хасавюрта, а она имеет данные, кому и сколько он платил за это возбуждение дела. По словам Джамили, в период брака дома муж ломал и крушил всё, а потом давал деньги на восстановление. Завёл на неё банковские карты и сам снимал с них средства, а после развода эти же деньги ей и предъявил — что и привело к возбуждению уголовного дела о мошенничестве.

Защита надеется на смягчение меры пресечения

Адвокат Гаруновой Руслан Сулейманов сообщил, что уголовное дело возбуждено против неё в августе 2025 года по части четвёртой статьи 159.

«Она виновной себя не признаёт и вообще в недоумении. Её бывший муж, найдя свидетелей, утверждает, что он якобы дал ей три с лишним миллиона на развитие бизнеса. Но этих денег она не видела. 29 июня состоится суд о продлении меры пресечения. Надеемся, что сможем перевести её вновь под домашний арест", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Её бывший супруг даже вывозил её в лес и угрожал оружием. А обращение в полицию ничем не закончилось

Мухаммад, нынешний супруг Джамили Гаруновой, утверждает, что уголовное преследование Джамили является продолжением преследований со стороны бывшего мужа после того, как в 2024 она отказалась жить с ним.

«Она рассказывала, что она второй женой пошла и буквально сразу начал бить. Она говорила, что в итоге у нее зубы все вставленные. У меня конечно возникли вопросы, куда смотрели родные. Джамиля говорила, что их запугали. Её бывший супруг даже вывозил её в лес и угрожал оружием. А обращение в полицию ничем не закончилось. В Хасавюрте у её бывшего всё схвачено", - сказал он, корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мухаммада, в Хасавюрте Джамиля не жила ни дня, а дело возбудили по месту жительства её бывшего мужа.

"Он говорит, что 3 миллиона 500 тыс рублей ей дал. У него все свидетели тоже свои: сестра, племянница, работники, которые на него работают. Причём в начале, когда она ушла и он хотел обвинить её, что она взяла у него деньги, ему отказывали, потому что он называл её женой. А когда он стал говорить, что это совсем не жена и он ей для развития бизнеса давал деньги, то они пошли навстречу ему. Мы с ней в браке с августа 2025 года и сразу же было заведено уголовное дело. Сперва она под домашним арестом была и при этом её из Махачкалы в Хасавюрт вызывали на допросы. Но стоило ей выйти в поликлинику, она ведь беременна (сейчас уже шестой месяц), так следователь сразу ходатайствовал о заключении под стражу. Мы вообще в шоке, ведь это убивает нашего ребенка», - рассказал Мухаммад.

Обвинения в краже или мошенничестве типичны в ситуациях, когда женщина пытается покинуть семью мужа или родителей

Активистка Светлана Анохина отметила, что обвинения в мошенничестве или краже часто возникают в ситуациях, когда женщина пытается покинуть семью мужа или родителей.

Не понятно, почему беременную девушку держат в СИЗО. Какую опасность она может представлять и почему все происходит в Хасавюрте

«Женщина, которая сопротивляется, которая уходит, она часто получает возбуждение уголовного дела или во всяком случае, заявление об этом, чтобы вернуть. Но тут намерения, видимо, посерьёзнее у человека. Он хочет, чтобы её посадили. Не понятно, почему беременную девушку держат в СИЗО. Какую опасность она может представлять и почему все происходит в Хасавюрте. Защите надо постараться, чтобы выпустили под домашний арест», - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Шамиль Хадулаев ранее сравнил преследование Гаруновой с делом Анастасии Гойсан, которая больше полугода содержалась в махачкалинском СИЗО по обвинению в присвоении денег. Жительница Москвы добилась передачи ее дела для рассмотрения в столицу. В апреле 2025 года Анастасия Гойсан, содержавшаяся на тот момент в СИЗО Махачкалы, объявила голодовку. Она обосновала свой протест тем, что следователи за девять месяцев так и не назвали ей дату, когда она, по их версии, была в 2021 году в Махачкале и взяла деньги у потерпевшего Алиева. 10 апреля она была отпущена из-под стражи. Следователь вновь подал ходатайство об аресте Гойсан в Дагестане, но суд в Махачкале 27 мая прекратил производство по этому материалу.