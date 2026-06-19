Учителя школы в Дагестане попросили благоустроить поселок
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Коллектив школы в поселке Красноармейск записал видеообращение к главе Махачкалы с просьбой обратить внимание на благоустройство поселка, в котором до сих пор нет ни детского сада, ни спортивного комплекса, ни медицинской амбулатории.
Видеообращение учителей опубликовал Telegram-канал "Штаб Дагестана!", насчитывающий более 5 тысяч подписчиков. К 05.30 мск публикация набрала более 400 просмотров.
Директор местной школы, Асват Бакунова, обратилась к Джамбулату Салавову, перечислив многочисленные проблемы села.
"Уважаемый Джамбулат Шапиевич, прошу вас создать комиссию для благоустройства нашего села. В поселке на сегодняшний день нет детского сада, нет спортивного комплекса. Школе требуется пристройка, нет медицинской амбулатории, соответсвующая требованиям санитарных правил и норм, нет дорог, ведущих к школе, нет асфальтированных улиц. Очень надеемся на вашу поддержку, поддержите нас", - говорит в видеообращении директор школы.
Коллега Бакуновой указала на проблемы с асфальтированием улиц, по которым дети добираются до школы.
"Коллектив школы №25 убедительно просит вас внести в программу благоустройства село Красноармейское, асфальтирование улиц, так как зимой нашим детям очень трудно добраться до школы", - подчеркнула она.
"Уважаемый Джамбулат Шапиевич, обратите внимание на проблемы нашего села, села Красноармейское. Мы в вас верим!", - заявил в заключение весь коллектив образовательного учреждения.
По состоянию на 05.40, ни администрация Махачкалы, ни глава Махачкалы - Джамбулат Салавов не прокомментировали в своих Telegram-каналах просьбу работников школы.
"Кавказский узел" также писал, что жалоба жителей Махачкалы, заявивших, что участок под будущие социальные объекты перешел в частную собственность под коммерческую застройку, привела к доследственной проверке.
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