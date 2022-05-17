Беженцы в Ростовской области. Фото корреспондента "Кавказского узла"

17 мая 2022, 11:33

Еще более 13 тысяч беженцев прибыли из Донбасса в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки прибыли свыше 13 тысяч беженцев, сообщили в Погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления спецоперации на Украине - 18 февраля. Погрануправление ежедневно приводит число прибывших беженцев за сутки. К 16 мая в Ростовскую область  приехали более 11 тысяч беженцев из Донбасса, а сутками ранее - более 11,5 тысячи.

Некоторые жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область до спецоперации, рассказали "Кавказскому узлу", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что хотят как можно скорее вернуться назад. Они также сказали, что покинули дома из-за текущей ситуации и по настоянию властей.

С начала недели в Ростовскую область из Донбасса прибыли свыше 24 тысяч беженцев, в том числе более 13 тысяч - за минувшие сутки. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Некоторые беженцы, прибывшие в Ростовскую область, жаловались на задержки с выплатами материальной помощи в 10 тысяч рублей. Жители Луганской народной республики заявили "Кавказскому узлу", что ждут денег уже несколько недель. Большинство, по их словам, приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой.

С самого начала эвакуации пообщаться с беженцами в пункте временного размещения в Ростовской области, можно лишь получив специальное разрешение от властей. Напомним, что 23 марта была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Контрактник из Батайска награжден посмертно орденом Мужества", "Первые беженцы с Украины прибыли в Карачаево-Черкесию", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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