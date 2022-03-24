Журналистка-фрилансер задержана в Таганроге после попытки пообщаться с беженцами

24 марта 2022, 04:24

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В Таганроге сотрудники полиции задержали журналистку Полину Ефимову. Она пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя, прибывшими в Ростовскую область.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Донбасса начали эвакуироваться в Россию 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничного управления ФСБ по региону, прибывает до 15 тысяч человек. Многие из них отправляются в другие регионы. В области открылось около 300 пунктов временного размещения, а также два палаточных городка МЧС в пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Всего Россия, по данным МЧС, приняла около 400 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. В Ростовской области созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние, сообщил после посещения временных пунктов размещения в регионе представитель ООН. При этом некоторые беженцы пожаловались на проблемы с получением матпомощи.

Приехавшие в Ростовскую область еще до начала военной операции жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться домой. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Полиция задержала девушку 23 марта, когда она разговаривала с беженцами, которые находились в автобусе возле пункта временного размещения на базе Дворца спорта в Таганроге. Ефимова работает как журналист-фрилансер, поэтому не смогла предъявить силовикам пресс-карту, сообщила "Новая газета".

С 18 февраля общение журналистов с беженцами из Украины регламентируется местными властями. Для входа в пункты временного размещения необходимо иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области. отмечает "ОВД-инфо"**.

Полина Ефимова писала для “Радио Свобода”**, а также для ряда федеральных и местных СМИ, работала в “Ведомостях” и “Коммерсанте”.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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