Беженцы в Ростове-на-Дону пожаловались на проблемы с получением матпомощи

24 марта 2022, 01:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У некоторых прибывших в Ростовскую область из Луганской и Донецкой республик беженцев возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались другие беженцы.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничного управления ФСБ по региону, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. В Ростовской области действует около 300 пунктов временного размещения, а также два палаточных городка МЧС в пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. Всего Россия, по данным МЧС, приняла около 400 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. В Ростовской области созданы хорошие условия для эвакуированных, беженцы получают необходимую медпомощь, но у них тяжелое психологическое состояние, сообщил после посещения временных пунктов размещения в регионе представитель ООН.

Приехавшие в Ростовскую область еще до начала военной операции жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" еще тогда опасениями за близких, которые остались дома, и выражали желание поскорее вернуться к ним. По их словам, покинуть свои дома им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

В последнее время беженцы приезжают в Ростовскую область самостоятельно, организованной доставки нет, сообщили прибывшие в регион жители Луганской и Донецкой республик.

"У нас в Свердловске (Луганской области) обстановка спокойная [...] Правда, в городе сейчас остались одни женщины с детьми и пожилые, мужчин нет, они на спецоперации", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария.

Она рассказала, что приехала в Россию 23 марта и рассчитывает получить 10 тысяч рублей. "До КПП довезли, потом пешком перешли (границу), в Гуково оставили у кумы детей, а сами приехали в Красный Сулин. Очень долго таможню проходили, холодно, у нас дети маленькие. Наверное, из-за наплыва людей всё так медленно двигается", - сказала она.

По словам Марии, в Россию она приезжает не в первый раз. "В армию забрали всех (мужчин), я вот осталась одна с двумя детьми, как-то нужно выживать. В России продукты всё же дешевле. У нас только хлеб дешёвый. Цены повысились резко, за последние две недели, и нам сказали это не предел, будет ещё дороже [...] Хотела в Красном Сулине купить сахар подешевле, но не нашла в магазинах. Покупаем тут крупы, они дешевле", - рассказала она.

Наталья рассказала, что после того как муж стал участником спецоперации, она одна осталась с двумя детьми. "Не работаю, денег нет, выживаю, как могу. Мужу зарплату платят, но он случайно карточку с собой забрал, и я осталась без денег. Теперь пока он не вернётся, я остаюсь без денег. Вот сегодня (23 марта) оформила карту, на неё обещают перевести 10 тысяч рублей (выплаты для беженцев)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Люди пожаловались, что у них возникли трудности с получением гуманитарной помощи продуктами, так как их не предупредили, что для этого нужна миграционная карта.

"У меня есть миграционная карта, мне дали продукты, а вот маме и папе нет. Ну хоть я смогла получить", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Надежда Иванова. "Мы сегодня (23 марта) приехали в Красный Сулин из Свердловска, у нас всё спокойно, но жить очень трудно. Нет работы практически, денег нет, вот поэтому кое-как смогли приехать сюда. Если мы на троих получим 30 тысяч рублей, это очень здорово, мы сможем какое то время прожить. Сейчас мы ещё документы не подали, стоим в очереди, наш номерок 60 числах", - сказала она.

"Если снимать деньги (матпомощь) в Свердловске, то придётся за это отдать 30 процентов", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга. Она сказала, что ее муж участвует в спецоперации, а она оставила детей дома с роднёй и приехала получить 10 тысяч рублей пособия. "Транспорт ходит нормально, можно на автобусе или электричке (добраться), пограничный пункт, правда, долго проходить. Вот сейчас жду свою очередь, дадут справку, потом пойду оформлю карту. Очень трудно сейчас. Не стреляют, но жить трудно. С деньгами плохо, работы нет, предприятия закрыты, так вроде как немного функционируют две шахты", - сказала она.

Ольга рассказала, что планирует пробыть в Красном Сулине несколько дней, договорилась с людьми, чтобы ее приютили. "Сейчас оформлю карту, получу деньги, хочу за эти дни найти работу. Если всё получится, сниму квартиру и заберу детей. Тут хочу жить, вроде спокойно", - пояснила она.

Светлана также приехала из Свердловска, чтобы получить деньги. Она рассказала, что для оформления выплаты ей пришлось "побегать", поэтому и в управление службы занятости населения за один день она не попала. "Хорошо, что есть в Красном Сулине знакомые, у них переночевала", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она сказала, что оформила выплату и теперь планирует уехать домой. "Сказали, через две недели деньги поступят на счёт, придётся снова сюда ехать снимать. Ноя уже в Гуково сниму деньги, это рядом с таможней. Там же сразу наберу продуктов, сколько смогу донести. Трудно сейчас, цены выросли сильно", - рассказала Светлана.

Михаил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал из Макеевки 22 марта, остановился у племянницы и планирует остаться пока у нее, будет помогать ремонт ей делать. "Сказали, что дадут 10 тысяч рублей, нужно сейчас все документы оформить", - сказал он.

По словам Михаила, обратно пока ехать он не собирается, ждет, пока станет спокойней. "Я на пенсии, живу один, дети взрослые, все давно разъехались [...] Буду пока тут жить, возможно, подработки какие найду, не буду на шее сидеть у племянницы", - сказал Михаил.

Людей каждый день приезжает много, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Красного Сулина. "Из-за этого отменили перерывы на обед, принимаем и в выходные дни. Гуманитарную помощь в виде продуктов и одежды оказываем по возможности. Всё это собирают местные жители и предприниматели", - рассказал он.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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