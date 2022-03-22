Беженцы из Донбасса и сотрудник МЧС. Фото пресс-службы МЧс Ростовскойб области

22 марта 2022, 12:05

Более 15 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу с Россией в Ростовской области за сутки пересекли более 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта свыше 9 тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону "Интерфакс".

Напомним, 19 марта из Таганрога в Ярославскую область отправился поезд с более 500 беженцами из Донбасса, а всего с начала эвакуации из Ростовской области в 19 российских регионов было вывезено более 14 тысяч жителей Донбасса. В Ростовской области действует около 300 пунктов временного размещения, а также два палаточных городка МЧС в пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Спецоперация началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Беженцы из Донбасса начали покидать Сухум", "Житель Таганрога погиб на Украине", "Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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