Свыше 9 тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

21 марта 2022, 15:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу России пересекли за сутки более девяти тысяч жителей ДНР и ЛНР. Всего в Россию приехали свыше 348 тысяч беженцев с Украины и Донбасса.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта пограничники сообщали, что за сутки в Ростовскую область прибыли более 12 тысяч жителей Донбасса, сообщили пограничники. Режим чрезвычайной ситуации в связи с притоком беженцев действует в 55 муниципалитетах области, отчиталось МЧС.

За сутки в Ростовскую область въехали более 9 тысяч жителей ДНР и ЛНР, сообщила сегодня пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 9 тысяч граждан", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

С 18 февраля в Россию въехали 348 тысяч беженцев, сообщило сегодня источник в силовых структурах. "Границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли почти 348 тысяч человек, в их числе более 73 тысяч детей", - процитировало его слова ТАСС.

Более 297 тысяч человек прибыли в Россию с территории Донбасса, более 50 тысяч - с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму. Беженцев из Донбасса и с Украины людей принимают 33 региона России, где работают 327 пунктов временного размещения. "В них находятся более 20,7 тысяч человек, среди них почти 10 тысяч детей", - привело агентство слова источника.

Напомним, 19 марта из Таганрога в Ярославскую область отправился поезд с более 500 беженцами из Донбасса, а всего с начала эвакуации в 19 регионов России было вывезено из Ростовской области более 14 тысяч жителей Донбасса.

В Ростовской области работает около 300 пунктов временного размещения, в них организовано питание и медобслуживание. Также в области работают два палаточных городка МЧС в пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. К 19 марта в них обратились более 6000 человек.

Эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Спецоперация началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".