Более 12 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

20 марта 2022, 14:13

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Границу с Украиной пересекли в Ростовской области за сутки более 12 тысяч жителей Донбасса, сообщили пограничники. Режим чрезвычайной ситуации в связи с притоком беженцев действует в 55 муниципалитетах области, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", к 18 марта в Ростовскую область за сутки прибыли более 13 тысяч жителей Донбасса, а сутками ранее – более 11 тысяч, сообщило областное погрануправление ФСБ.

За сутки границу России в Ростовской области пересекли более 12 тысяч жителей Донбасса, сообщило сегодня Пограничное управление ФСБ по Ростовской области. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 12 тысяч граждан", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В пунктах временного размещения в Ростовской области по состоянию на 19 марта находились около 6000 человек, сообщает сегодня издание "Ростовская область сегодня".

Режим чрезвычайной ситуации "в связи со значительным увеличением прибытия граждан из приграничных с Ростовской областью территорий действует в 55 муниципалитетах региона, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте областного управления МЧС.

Напомним, 19 марта из Таганрога в Ярославскую область отправился поезд с более 500 беженцами из Донбасса, а всего с начала эвакуации в 19 регионов России было вывезено из Ростовской области более 14 тысяч жителей Донбасса.

В Ростовской области работает около 300 пунктов временного размещения, в них организовано питание и медобслуживание. Также в области работают два палаточных городка МЧС в пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке. К 19 марта в них обратились более 6000 человек.

Эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Спецоперация началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".