Беженцы в Ростовской области. Фото пресс-службы МЧС Ростовской области https://vk.com/mchs_61?z=photo175769505_457243920%2Fwall-172341911_415

18 марта 2022, 11:35

Очередная группа беженцев из Донбасса прибыла в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ростовскую область за сутки прибыли более 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта более 10,5 тысячи жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область, а сутками ранее - около 10 тысяч, сообщило региональное управление ФСБ. К утру 14 марта в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли более 247 тысяч человек, в том числе почти 55 тысяч детей, сообщил ранее источник в силовых структурах.

С начала спецоперации Украину покинули почти три миллиона человек, озвучила 14 марта оценочные данные Всемирная организация здравоохранения. По данным ООН на 13 марта, общее число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, граждан почти 140 стран.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону "Интерфакс".

По данным ведомства, сутками ранее в регион с территории Донбасса прибыли более 11 тысяч человек.

Напомним, эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала специальной операции российских войск на Украине. Спецоперация началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров заявил об отправке на Украину тысячи добровольцев", "Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса", "Двое кубанских военных погибли в боях на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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