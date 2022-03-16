Беженцы из Донбасса. Фото: 61.mchs.gov.ru

16 марта 2022, 12:44

Более 10 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу с Украиной пересекли в Ростовской области за сутки более 10,5 тысячи жителей Донбасса, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта около 10 тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область, а сутками ранее – около семи тысяч, сообщило региональное управление ФСБ. К утру 14 марта в Россию прибыли из ДНР, ЛНР и с Украины более 247 тысяч человек, в том числе почти 55 тысяч детей, сообщил ранее источник в силовых структурах.

С начала военной операции покинули Украину почти три миллиона человек, озвучила 14 марта оценочные данные Всемирная организация здравоохранения. По данным ООН на 13 марта, общее число беженцев с Украины превысило 2,5 миллиона человек, граждан почти 140 стран.

За сутки более 10,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "Через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 500 граждан", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Напомним, эвакуация беженцев из Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала военной операции российских войск на Украине. Военная операция началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса", "Двое кубанских военных погибли в боях на Украине", "Режим тишины объявлен для эвакуации жителей городов Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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