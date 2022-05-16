Число прибывших в Ростовскую область беженцев увеличилось на 11 тысяч

16 мая 2022, 11:06

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Свыше 11 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщили в Пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая с территории Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли за сутки более 11,5 тысячи беженцев.

Некоторые беженцы, прибывшие в Ростовскую область, жаловались на задержки с выплатами материальной помощи в 10 тысяч рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Луганской народной республики посетовали, что ждут денег уже несколько недель. Большинство, по их словам, приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой.

Границу России в Ростовской области за минувшие сутки пересекли более 11 тысяч жителей Донбасса, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 11 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась почти за неделю до объявления о спецоперации на Украине. С самого начала эвакуации - с 18 марта - пообщаться с беженцами в пункте временного размещения в Ростовской области, можно лишь получив специальное разрешение от властей. Некоторые жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область до спецоперации, рассказали "Кавказскому узлу", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что хотят как можно скорее вернуться назад. Они также сказали, что покинули дома из-за текущей ситуации и по настоянию властей.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.