Беженцы посетовали на задержки с выплатами в Ростовской области

12 мая 2022, 19:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 тысяч рублей материальной помощи спустя несколько недель после оформления так и не поступили, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители ЛНР. Большинство из них приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", сотрудникам администрации Красного Сулина приходится работать без перерывов и выходных, оформляя документы для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Приехавшие из ДНР и ЛНР стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома. По их словам, обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, приехать за выплатами их заставила сложная экономическая ситуация, а за поездку пришлось заплатить деньги частным перевозчикам. Погрануправление ФСБ по Ростовской области ежедневно сообщает данные о числе пересекших границу Ростовской области жителей Донбасса. Так,сегодня пограничники сообщили, что за сутки в Ростовскую область въехали 15,5 тысячи жителей ЛНР и ДНР.

Жительница Луганска Елена отметила, что подала заявление на выплаты 22 апреля, но деньги пока не пришли. "Я уже несколько раз приезжаю в Красный Сулин из Луганска, у меня тут родня живёт. Приезжала всегда в гости, а 22 апреля решила оформить денежную помощь,10 тысяч рублей. Денег ещё не получила, люди говорят, что приходится ждать кому месяц, кому два. Сегодня спросила в администрации, сказали тем, кто оформлял 22 апреля и позже, ещё деньги не перечислили, хотя некоторые, я знаю получили. Вообще непонятно, как приходят эти выплаты", - посетовала она.

По ее словам, в Красном Сулине у нее есть родственники. "Хорошо, есть родня и у них можно остановится, а так затратно сюда постоянно ездить, мы на своей машине приезжаем. А дети мои из Мариуполя, они недавно оттуда приехали и сейчас проходят адаптацию тут, в Красном Сулине, у родни живут. Я в этот раз сама тут уже шесть дней нахожусь, но оставаться тут на совсем не планирую. У меня в Луганске хороший дом, не разрушен, сейчас там всё спокойно, и не вижу смысла переезжать на ПМЖ в Россию. А вот дочка которая приехала из Мариуполя, она планирует остаться в России и будет оформлять документы, чтобы получить денежную помощь, а также российский паспорт", - рассказала Елена корреспонденту "Кавказского узла".

Ирина также обосновалась в Красном Сулине. "Я приехала сюда из Луганской области и назад уезжать не собираюсь. Ранее получила российский паспорт, а сейчас взяла детей, у меня их двое и переехала в Ростовскую область. Детей уже оформила в школу, живем на съемной квартире, думаю, позже купим квартиру в собственность", - сказала она.

По ее словам, выплаты она пришла оформлять, потому что не хватает денег. "Сейчас трудно, нашла недавно работу, но когда еще получу зарплату, а деньги на исходе. Поэтому решили оформить денежную помощь от государства. Я себя считаю жительницей России, никуда уезжать отсюда не собираюсь уже, буду тут осваиваться", - рассказала Ирина корреспонденту "Кавказского узла".

Две молодые жительницы Антрацита, Инна и Марина, приехали в Красный Сулин только чтобы оформить выплаты.

"С работой есть проблемы, а цены ползут вверх, некоторые товары стоят дороже, чем в России. Знакомые говорят что оформили все документы, но уже больше месяца ждут денег. Мы надеемся, что деньги когда-то придут, поэтому все документы сдадим и сразу уедем домой. Нам говорят, что за один день мы управимся, ну и сами видим, очередей нигде нет, всё быстро проходим", - рассказали они. По их словам, обстановка в городе спокойная. Девушки связали это с тем, что Антрацит находится недалеко от границы с Россией.

Обстановка в разных населенных пунктах сильно отличается, отметила пенсионерка Валентина Гришина. "Где-то тихо, а где-то стреляют, если это ближе к линии боевых действий. Конечно страшно, хочется чтобы быстрей всё это закончилось", - сказала она.

По словам Гришиной, в Красный Сулин она приехала вместе со знакомыми, которые ехали на машине. "С деньгами трудно, пенсии платят, но их, конечно, не хватает, всё ведь дорожает. Поэтому получить 10 тысяч - для меня это большая помощь будет", - подчеркнула она.

Вера Иванова приехала в Красный Сулин из Свердловска второй раз. "Я приезжала ещё два с половиной месяца назад, оформила пособия, но деньги так не получила. Сегодня сотрудники, которые принимают документы, сказали мне- ждите. Сколько ждать - непонятно. Знакомые многие жалуются, что не получили ещё деньги, а кто-то быстро получает, как так происходит? Хорошо, пенсию получаю, правда, она небольшая. Конечно, жить трудно, поэтому 10 тысяч мне очень нужны. Прошлый раз сюда ехала, платила перевозчику две тысячи, сейчас хорошо, что соседи ехали, бесплатно забрали", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что обстановка в Свердловске спокойная, но "с работой плохо, шахты закрыты".

Двое молодых людей, которые отказались назвать свои имена. приехали в Красный Сулин из села Бирюково. "Мы приехали ещё в конце февраля, скажем честно, не хотим участвовать в спецоперации. И не умеем и страшно, поэтому скрываемся в России. Пособия не стали оформлять, это отец к нам сюда приехал неделю назад и вот его привели, он оформляет помощь в размере 10 тысяч. Мы нашли временную подработку, так вот и живём, денег в аккурат хватает. Планируем тут пробыть до завершения спецоперации, потом уедем домой", - рассказали молодые люди корреспонденту "Кавказского узла".

В Красном Сулине немного спал поток беженцев, рассказал корреспонденту охранник администрации. "После праздников людей стало меньше, к обеду почти никого уже нет. Возможно, это из-за прошедших праздников и позже снова поток увеличится", - отметил он.

Жители Мариуполя заявили о намерении остаться в России

В администрации корреспондент "Кавказского узла" встретил еще двух беженцев из Мариуполя Донецкой области, мужа и жену. По их словам, в Красный Сулин они приехали 8 мая. "Обстановка в Мариуполе очень сложная, много разрушений. Люди и хотели бы уехать из города, но не могут. Кому-то некуда, у многих нет никаких документов, они сгорели. Так же уехать не на чём, и денег у людей нет. Мы с женой и дочкой много дней прятались в подвале. Была проблема с продуктами, с водой, но каким-то образом уцелела машина. И вот когда стало более-менее тихо,мы собрались и поехали в Россию. Почему сюда? Мне очень нравится Ростовская область, я часто тут бывал, да к тому же тут родственники", - рассказал мужчина, который отказался назвать свое имя.

Он рассказал, что добрался до Ростовской области без особых проблем. "Проехали несколько блокпостов, немного страшно было. У нас спрашивали, куда мы едем, мы говорили - в Россию, у нас смотрели документы и без проблем пропускали. На таможне тоже проверили и пропустили", - рассказал он.

По словам беженца, семья намерена остаться в России. "Сейчас хотим оформить на троих по 10 тысяч, получить российские паспорта и остаться тут. Пока у родственников будем жить, потом, наверное, снимем квартиру, буду искать работу. Сейчас ещё нужно узнать, какую помощь можно получить кроме 10 тысяч, говорят что продукты дают. Родня, конечно, кормит, но неудобно", - отметил он.

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