Психолого МЧС и ребенок из Донбасса. Фото пресс-службы МЧС Ростовской области https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4743694

12 мая 2022, 10:29

Более 15,5 тысячи беженцев прибыли из Донбасса в Ростовскую область за сутки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 15,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая за сутки с территории Донбасса в Ростовскую область прибыли более 17 тысяч беженцев.

За минувшие сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) в Ростовскую область прибыли, в том числе беженцы из Донбасса, сообщила пресс-служба областного пограничного управления ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысяч граждан", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса началась до объявления спецоперации на Украине. В Ростовскую область беженцы начали прибывать 18 февраля. Некоторые из них жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Кроме того, по словам беженцев, сначала власти организовывали перевозку людей на автобусах, а теперь они добираются сами, и за поездку приходится платить частным перевозчикам.

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Примечание:

"Первые беженцы с Украины прибыли в Карачаево-Черкесию", "Контрактник из Батайска награжден посмертно орденом Мужества", "Охрана приграничных районов усилена в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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