Более 17 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

11 мая 2022, 10:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки с территории Донбасса приехали свыше 17 тысяч человек, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", к 10 мая российскую границу в Ростовской области за сутки пересекли свыше 6,5 тысячи жителей Донбасса.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 17 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу областного погрануправления ФСБ "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса началась еще до объявления спецоперации российских военных на Украине. В Ростовскую область область беженцы начали прибывать 18 февраля. Некоторые из них жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Кроме того, по словам беженцев, сначала власти организовывали перевозку людей на автобусах, а теперь они добираются сами, и за поездку приходится платить частным перевозчикам.

Ранее некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

Чтобы попасть в пункт временного размещения для общения с людьми, прибывшими из Донбасса, журналистам нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.