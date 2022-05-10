Число прибывших в Ростовскую область беженцев увеличилось на 6,5 тысячи

10 мая 2022, 09:50

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Российскую границу в Ростовской области за минувшие сутки пересекли свыше 6,5 тысячи жителей Донбасса, сообщили в погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 мая за сутки в Ростовскую область прибыли более 10,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 6,5 тыс. граждан", - цитирует пресс-службу пограничного управления ФСБ по Ростовской области ТАСС.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию. Эвакуация жителей Донбасса началась почти неделей раньше - 18 февраля. Сначала власти организовывали перевозку людей на автобусах, а теперь беженцы добираются сами, и за поездку приходится платить частным перевозчикам, рассказали 20 апреля "Кавказскому узлу" жители ЛНР, приехавшие в Ростовскую область. Они отметили, что обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, а приехать за выплатами, обещанными властями России, их вынудила сложная экономическая ситуация.

Ранее некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Некоторые жители Донбасса жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

Для того, чтобы пообщаться с людьми, прибывшими из Донбасса, в пункте временного размещения, журналистам нужно получить разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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