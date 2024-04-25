Батайчане призвали власти решить проблему с нехваткой мест в школах

25 апреля 2024, 14:33

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В школах Батайска дети учатся в три смены из-за нехватки мест в школах. Родителям приходится их встречать поздно вечером или же отводить в школы, расположенные за несколько километров от дома. Чиновники ссылаются на нехватку финансирования, а тем временем в местной школе №6 дважды обвалился потолок, так как учебному заведению более ста лет, пожаловались местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ростовской области ранее неоднократно жаловались на условия в местных школах. В том числе – на нехватку мест для учеников. В частности, 5 июня 2023 года жители хутора Красный Крым в Мясниковском районе пожаловались, что вынуждены отправлять детей на учебу в соседние села, так как в местной школе не хватает мест. Руководство школы отметило, что она переполнена в несколько раз, а местные власти пояснили, что строительство нового учебного заведения затянулось из-за нехватки финансирования.

По словам жительницы Батайска Александры Базаровой, осенью 2023 года в местной школе №6 дважды происходило обрушение потолка из-за постоянно протекающей кровли, подвальные помещения затапливаются, а правила противопожарной безопасности не соблюдается.

Кроме этого классы в школе переполнены, из-за чего детям приходится учиться в три смены, рассказала Базарова корреспонденту "Кавказского узла".

Кристина Петракова, выпускница этой школы, где учились также ее мать и дочь, рассказала, что в течение десятилетий в здании учреждения ни разу не проводился капитальный ремонт.

"История школы №6 идёт от 1913 года, за этот период был ремонт, перестраивали школу, например, столовая раньше находилась в другом здании, но капитального ремонта не было. Моя мама с 1950 года училась и закончила её, я с 1985 года также училась, дочь закончила эту школу в 2021 году. Капитального ремонта не было. Мест не хватает, дети учатся в несколько смен, это очень неудобно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Петраковой, администрация города обещала ранее построить новое здание для школы, но не выполняет свое обещание. "Несколько лет говорят, что школу закроют и на её месте построят новую большую современную школу. Администрация школы и преподаватели как могут идут навстречу, здесь всё хорошо. Западный Батайск сейчас очень сильно разросся, много детей, и не хватает школ. Всего две школы №6 и №4. Обе школы переполнены", – отметила Петракова.

Переполненные классы создают неудобства не только детям, но и их родителям. У детей уроки заканчиваются поздно, их родителям приходится встречать. При этом около школы бегают бродячие собаки, пояснила она.

"Рядом со школой находится сквер "Дружбы", про него неоднократно писали, делали обращение, состояние печальное, плитка тротуарная, детская площадка – разломано всё, песок в песочницу так и не завезли с открытия. Трава, которая сейчас набирает силу – ее никто не косит, пока в человеческий рост не вырастет. Печально всё. Есть и другие вопросы, которые беспокоят, например, дороги, мусор, который вовремя не вывозят", – рассказала Петракова.

Валентина Стрельцова, дети которой также учатся в школе №6, также пожаловалась, что в ней число учеников в несколько раз превышает норматив. "Дети учатся в три смены. В три смены учиться тяжело учителям. Детям, наверное, все равно, а вот родителям и учителям очень тяжело. Мой ребенок в третьем классе и у них нет звонка, когда перемена, они особо не выходят, так как много детей в небольшой школе", – рассказала Стрельцова корреспонденту "Кавказского узла".

С наступлением теплых дней, детям становится жарко в школе, где нет нормальной вентиляции, пожаловалась она. "Там дети друг на друге. Кондиционер установить нельзя, поскольку стены и проводка могут не выдержать. Детям жарко летом, это же юг России. Я не специалист по этому вопросу, но школе свыше 100 лет, и здание нуждается в ремонте. Протекает крыша и много других проблем", – отметила Стрельцова.

По ее словам, с каждым годом в школе детей становится все больше.

"Наш район, где находится школа, увеличивается и детей очень много. Первоклассников все больше и больше с каждым годом. Родители, с кем я общаюсь, против сноса школы. Говорят, пусть сначала построят новое здание школы, а потом только сносят старое здание. А то детей придется возить в другие школы, которые тоже переполнены. У нас сзади школы огромный парк, вот там бы и строили. А как детей возить придется на маршрутках №212 и №211, которые и так каждый день битком", – рассказала жительница Батайска.

Другая местная жительница Наталия Наумова, наоборот, считает, что школа находится в нормальном состоянии.

"Состояние школы вполне нормальное, несмотря на то, что школа построена давно. В ролике представлена изначально негативно-искаженная информация. Снято видео заднего двора школы, у людей неместных может сложиться впечатление, что такая школа и есть. С фасада школа выглядит совсем по-другому, очень даже прилично, внутри, всё чисто и аккуратно, приятно там находиться", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Наумова отметила, что в Батайске переполнены все школы. "Изначально был проект, что действующая школа остаётся, а рядом строят новую школу, места для постройки там достаточно. Но по каким-то причинам проект изменили и решили снести действующую школу, перераспределив детей по городу в другие школы. В трех километрах от школы №6 есть школа №4, которая тоже переполнена и естественно там некуда принимать детей 6-й школы. Назревает критическая ситуация, что детей придётся возить в центр города в разные школы, а это по 6-7 километров расстояние", – пояснила Наумова.

В такой ситуации родителям будет крайне сложно возить детей в другую школу, добавила она. "И что делать родителям особенно начальной школы, уволиться с работы и заниматься развозом детей? И если школу снесут, то не факт, что новую вовремя построят, как показывает плачевный опыт нашего города. Я считаю, что нельзя сносить старую школу, не построив новую. Меня наша действующая школа полностью устраивает", – подчеркнула жительница Батайска.

Евгения Пулимеева, две дочери которой учатся в школе №6, не согласна с ее мнением.

"Мои дети учатся в здании, которому больше 100 лет. Может состояние для здания, которому больше 100 лет, нормальное, но по современным стандартам и меркам, это здание не пригодное для школы. Там учатся наши дети, и мы очень обеспокоены сообщениями о том, что кровля может рухнуть. Если, не дай Бог, она рухнет, то боюсь представить, какие будут последствия", – сказала Пулимеева "Кавказскому узлу".

По ее словам, лучше сделать ремонт, чтобы родителям было спокойно. "Вот подняли шум, все сейчас обеспокоены. Я думаю, что обязательно надо сделать ремонт, усилить здание, исключить вероятность разрушений. И вместе с этим необходимо строить новое современное здание для новой школы. И обязательно рядом со старой школой, там много мест. У нас, например, нет машины, и нам будет трудно возить детей в другую школу, которая будет далеко от нашего дома. Меня это точно не устроит", – подчеркнула Пулимеева.

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