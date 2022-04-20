Жители ЛНР рассказали о затратах на дорогу в Ростовскую область

20 апреля 2022, 22:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 100 жителей Донбасса в день оформляют документы на выплату материальной помощи в администрации Красного Сулина. Жители ЛНР рассказали, что обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, приехать за выплатами их заставила сложная экономическая ситуация, а за поездку пришлось заплатить деньги частным перевозчикам.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Сотрудникам администрации Красного Сулина приходится работать без перерывов и выходных, оформляя документы для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Приехавшие из ДНР и ЛНР стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома. погрануправление фСБ по Ростовской области ежедневно сообщает данные о числе пересекших границу Ростовской области жителей Донбасса. Так, 19 апреля пограничники сообщили, что за сутки в Ростовскую область въехали 13,5 тысяч жителей ЛНР и ДНР.

Галина приехала в Красный Сулин из ЛНР. По её словам, там где она живёт, обстановка сейчас более-менее спокойная. "У нас только в 2014 году немного стреляли, сейчас же никаких боевых действий нет. Раньше людей возили автобусами, сейчас мы сами добирались. Будем получать российские паспорта, документы у нас уже собрали, но паспорта ещё не выдали", - отметила она.

По ее словам, она приехала лишь за получением материальной помощи. "В России хотим оформить получение по 10 тысяч и уедем сразу домой. Я сама родилась в России в Ставропольском крае, но уже как 40 лет живу в Луганской области. Муж оттуда, дети там родились, дом там, хозяйство, поэтому переезжать в Россию смысла нет, там у нас всё. Это сейчас приехали, так как соседи посоветовали, мы первый раз сегодня. Кроме помощи в 10 тысяч, нам ничего не пообещали. Дома тоже сейчас не помогают", - рассказала она.

Яна Герцовская приехала из Луганска. "Там сейчас тихо и спокойно, но в целом ситуация непростая. Люди сейчас сами добираются, чтобы получить помощь. Сначала доезжают до таможни, переходят и уже дальше едут в другие города Ростовской области. Хорошо у кого есть машина, они едут без пересадок. Я, к счастью, больше ездить не буду. У меня уже российский паспорт, купили в Гуково жильё, там же нам помогли с работой, мы остаёмся тут жить", - рассказала женщина.

Пожилая пара из Свердловска Луганской области приехала, чтобы оформить выплаты. "Мы приехали своим ходом. Сейчас нет такого, чтобы привозили. Люди едут на своём транспорте, со знакомыми. У нас сейчас всё спокойно. У нас и в 2014 году было всё спокойно, зашли и ушли, практически не стреляли, рассказал корреспонденту "Кавказского Узла" пожилой мужчина.

Возле здания администрации Красного Сулина, корреспондент "Кавказского узла" встретил молодого человека, который привёз несколько человек из Луганска для оформления помощи.

"У меня российский паспорт и прописка российская, но живу в Луганске. На спецоперацию меня не забрали, так как я гражданин России. Людей сюда привожу почти каждый день, беру небольшую плату, чтобы бензин окупился, амортизация, ну и себе на жизнь немного", - рассказал он. Сумму, которую берёт молодой человек за поездку, он не назвал.

Светлана из Свердловска, который находится недалеко от границы с Россией, приехала в Красный Сулин за 1500 рублей. "Нас несколько человек приехало на микроавтобусе, с нас взяли по полторы тысячи. Те, кто живёт дальше, знаю, и по 2 и по 3 тысячи платят, это чисто за доставку. Тебя привозят сюда и потом, когда все бумаги оформишь, везут обратно. Это частники, они таким образом зарабатывают. Людям, с одной стороны, и неплохо, но было бы лучше, если бы вообще не ездить, оформляли бы на местах все эти документы", - отметила она..

По ее словам, приехать за получением матпомощи вынудил рост цен. "У нас сейчас всё спокойно, но жизнь сложная. Цены на всё растут, всё дорого, поэтому и приехали оформлять по 10 тысяч, хоть какая-то помощь. Правда, я сегодня первый раз приехала, а моя знакомая оформила ещё два месяца назад, но пока, говорит, ничего не получила. 1500 отдали за дорогу, а получим или нет - не знаем. Сегодня оформим все бумаги и сразу уеду назад, оставаться тут не собираюсь, там дом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

1500 рублей отдал за дорогу и Сергей, инвалид второй группы из Свердловска. "Привёз за 1500 коммерсант, сейчас всё оформлю и уеду обратно. У нас обстановка спокойная, но жизнь сложная. Я раньше работал на фабрике при шахте. Сейчас спецоперация, шахта не работает, я там откачиваю воду, подрабатываю. Тут всё быстро прошёл, вот приехали рано утром, после обеда уже всё оформили. Оставаться тут не собираюсь, там у меня дом, своё хозяйство, свиньи есть, проживу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница администрации рассказала, что в день принимают до 100 человек из Донбасса. "Помогают девочки-волонтёры, стараемся, чтобы люди быстро проходили. Оформляем только денежную помощь в размере 10 тысяч. Раньше выдавали гуманитарную помощь в виде продуктов. Но сейчас у нас пунктов временного размещения нет, люди сами приезжают. Да, было несколько человек из Мариуполя, которые сами к нам приехали. Мы им выдали продукты, помогли с временным размещением, но сейчас они уехали куда-то дальше", - сказала она.

Администрация оформляет выплаты шесть дней в неделю, сообщила сотрудница администрации. "Раньше работали каждый день, сейчас один день выходной, в воскресенье его делаем, для того чтобы провести санобработку по предписанию Роспотребнадзора. Ну и в воскресенье все равно многие учреждения не работают, поэтому люди не едут, либо небольшое количество". Она добавила, что на этой неделе в связи с Пасхой выходными будут и суббота, и воскресенье. "Мы об этом оповещаем людей", - рассказала она.

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