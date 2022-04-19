Число прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса увеличилось на 13,5 тысячи за сутки

19 апреля 2022, 12:14

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Свыше 13,5 тысячи беженцев пересекли пункты пропуска в Ростовской области за минувшие сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля в Ростовской области за сутки границу пересекли более 12,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего, по данным на 18 апреля, с начала спецоперации на Украине в Россию прибыли свыше 860 тысяч беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 500 граждан", - цитирует погрануправление ФСБ по региону РИА "Новости".

Специальная операция вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля, но эвакуация беженцев из Донбасса - почти неделей раньше, 18 февраля. Приехавшие из ДНР и ЛНР старались быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в тот же день уехать назад, так как не хотели надолго оставлять свои дома. Некоторые жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, говорили о трудностях с получением гуманитарной помощи.

По словам беженцев, уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Жители Донбасса также делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения должно быть разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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