Беженцы с Донбасса заявили о нежелании оставаться в России

07 апреля 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудникам администрации Красного Сулина приходится работать без перерывов и выходных, оформляя документы для беженцев из Луганской и Донецкой республик. Приехавшие из ДНР и ЛНР стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

Как писал "Кавказский узел", эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, за несколько дней до начала спецоперации российских войск на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничного управления ФСБ по региону, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали, что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей. Некоторые из беженцев позднее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они. За минувшие сутки с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев, сообщили сегодня пограничники .

В Красный Сулин продолжают приезжать жители из Луганской и Донецкой республик, чтобы получить денежную помощь. Как передаёт побывавший в городе корреспондент "Кавказского узла", людей приезжает довольно много и сотрудникам городской администрации, которые оформляют документы, приходится работать без перерыва и выходных. Но на жизни местного населения это никак не сказалось. Прибывшие из ЛНР и ДНР люди оформляют документы в специально отведённом для этих целей кабинете.

"Я сегодня пришла в управление социальной защиты населения, прошла спокойно, никакой очереди", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Наталья. "Думала, в связи с наплывом людей из соседних республик будет большая очередь, придётся долго стоять в очереди, но нет, их принимают в другом кабинете, я спокойно прошла по своим делам", - рассказала женщина.

"Я приехал из района, ходил в многофункциональный центр и пенсионный фонд. В пенсионном фонде было много людей, часть из них это беженцы, как я узнал. Но чтобы из-за этого я долго простоял в очереди, я не могу сказать. Конечно, людям сейчас трудно, да и едут они издалека, им же ещё назад нужно вернуться, поэтому к этому нужно относиться с пониманием", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Стрижов. "Пенсия небольшая, а всё стоит дорого, денег не хватает, на многом приходится экономить", - сказал мужчина.

Сотрудница пенсионного фонда рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас людей в фонде принимают больше. "Мы принимаем и местных жителей, и беженцев. Но для приёма беженцев есть отдельный кабинет, правда, когда большой наплыв, то принимаем их везде. Стараемся через одного: местный, приезжий. Так чтобы жаловались на это, такого нет. Люди с пониманием относятся", - рассказала девушка.

Администратор кафе Ольга отметила корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас к ним заходит очень много приезжих.

"Наше кафе находится рядом с городской администрацией и пенсионным фондом. Сейчас у нас увеличился поток людей. Очень много приходят жителей ЛНР. Приходят и по отдельности, и целыми группами, многие с детьми. За это время у нас выросла выручка. Правда, люди не берут помногу, так, покушать и для детей, пирожные, соки", - сказала Ольга.

"Я не могу сказать, что из-за беженцев стало больше очередей, мне они не мешают", - поделилась Елена Пустовалова.

"Да, в парке днём сейчас много людей, видимо, ждут свою очередь в администрации и поэтому сидят на лавочках в парке. Смотрю, многие из них, видимо, приезжают с едой, либо тут покупают и сидят на лавочках, перекусывают. Тут ещё детская площадка, их дети с удовольствием на ней играются. Я пенсионерка, времени много свободного, часто провожу его в парке. Много разговариваю с приезжими, в основном это люди моего возраста. Вспоминаем про жизнь в СССР, когда жили все вместе, когда таких проблем не было, одна страна, один народ, жалко людей", - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сами жители ЛНР, с которыми пообщался корреспондент "Кавказского узла", рассказали, что приезжают в Красный Сулин на один день, чтобы оформить справки на получение выплат.

"Мы не хотим тут оставаться, у нас там дом, да и не тот возраст, чтобы кардинально менять свою жизнь. Я всю жизнь проработала в сфере медицины, недавно ушла на пенсию. Приехали сегодня в Красный Сулин с мужем, чтобы оформить помощь. Сейчас трудно жить, пенсию платят, но её с трудом хватает, поэтому получить по 10 тысяч рублей для нас жизненно необходимо. Мы приехали из Свердловска с соседями на их машине. Сейчас у нас спокойно, правда, по моей улице стоят четыре разрушенных дома, это ещё после событий 2014 года. Дома разрушены, люди разъехались кто куда. Нам ещё помогает своё хозяйство, картошку выращиваем, огурцы, помидоры и т.д. Кур разводим, этим и живём", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья.

Мужчина, представившийся бывшим шахтёром, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что с утра стоит в очереди. "Мы тут очередь заняли в администрации, а тем временем сходили и в пенсионный фонд, и в Сбербанк, вот сейчас вернулись в администрацию. Как мы узнали, сейчас очередь идёт чуть медленней. Вроде это из-за того, что ещё более внимательно проверяют все документы. Говорят, были случаи, когда одни и те же люди получали помощь по украинскому паспорту, а потом ещё по русскому или паспорту ЛНР. Всем трудно, но, видите, находятся и такие".

Как выяснилось, мужчина тоже из Свердловска. "У нас спокойно, но вот с работой трудно, я то на пенсии, а тем, кто ещё молодой, есть проблемы найти работу. Ну и цены у нас всё время растут. Тоже, если раньше, пошёл, купил на 1000, то сейчас за ту же самую продуктовую корзину отдаёшь уже 1300, и, говорят, рост цен продолжится. Сегодня оформлю все бумаги и уеду обратно, в Ростовской области не хочу оставаться, да и какой смысл, я пенсионер, там мой дом", - поделился мужчина, который не стал называть своего имени.

Жительница Луганска Ирина приехала в Красный Сулин с двумя детьми. "Не захотела их оставлять с соседями, конечно, с одной стороны для детей дорога трудная, а с другой - им интересно посмотреть на другие места, да и мне спокойно, когда они рядом. У нас дома сейчас всё спокойно, но вспоминаю 2014 год и, конечно, страшно, боюсь повторения. Муж работал в милиции, сейчас находится на спецоперации. Созваниваемся, спрашиваю, как там дела, ничего не рассказывает, всё хорошо, говорит. В Красном Сулине оставаться не буду, в Луганске у меня квартира, а тут что мне делать", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" женщина. Она также сказала, что ей немного стыдно приезжать просить помощь, но жизнь заставила.

Любовь Филипповна из Свердловска также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не хотела ехать за помощью. "Меня соседи уговорили, я такая, что не люблю просить. На пенсии, конечно, в связи с тем, что всё дорожает, денег не хватает, но у меня своё хозяйство, я жаловаться не привыкла. Сейчас хочу только одного - чтобы это всё быстрей закончилось. У нас мужчин не осталось, все кто может, кому возраст позволяет, все на специальной операции сейчас, в городе одни женщины, старики и дети", - рассказала женщина.

В местном агентстве недвижимости корреспонденту "Кавказского узла" рассказали о том, что цены на жилье выросли. Рост цен не связан с беженцами, считает директор агентства недвижимости. "Цены выросли не из-за того, что наплыв беженцев. Вот за последнее время, ну, возьмём два последних месяца, не было ни одной сделки с жителями ЛНР или ДНР. Да, было два человека, которые жили в гостинице, это ещё в самом начале. Так вот они искали снять квартиру. Но потом отказались. Сказали, что они не смогли тут найти работу и решили уехать в Москву", - рассказал директор.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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