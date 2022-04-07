Беженцы с Донбасса. Фото Vlg.detfond.org

07 апреля 2022, 10:13

Свыше 14,5 тысячи беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За минувшие сутки с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Ростовскую область прибыли более 14 тысяч беженцев с территории Донецкой и Луганской  народных республик (ЛНР и ДНР), а всего в область на эту дату из Донбасса въехали почти 516 тысяч человек.

За минувшие сутки границу России в Ростовской области пересекли более 14,5 тысячи беженцев, информировало Погрануправление ФСБ по региону. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение управления.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Приехавшие в Ростовскую область беженцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что переживают за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Некоторые из беженцев позднее заявили о трудностях с получением гуманитарной помощи.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пункт обогрева открыт в Ростовской области для беженцев из Донбасса", "Ростовское СМИ заблокировано за дискредитацию российской армии", "Ограничение на полеты в города юга России продлено на неделю".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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