Свыше 14,5 тысячи беженцев прибыли за сутки в Ростовскую область

07 апреля 2022, 10:13

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За минувшие сутки с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля в Ростовскую область прибыли более 14 тысяч беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), а всего в область на эту дату из Донбасса въехали почти 516 тысяч человек.

За минувшие сутки границу России в Ростовской области пересекли более 14,5 тысячи беженцев, информировало Погрануправление ФСБ по региону. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение управления.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Приехавшие в Ростовскую область беженцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что переживают за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Некоторые из беженцев позднее заявили о трудностях с получением гуманитарной помощи.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.