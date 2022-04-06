Более 14 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

06 апреля 2022, 10:27

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Пункты пропуска на границе с Россией за сутки пересекли свыше 14 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в Погрануправлении ФСБ по Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 11,5 тысячи беженцев из Донбасса. На 5 апреля всего в Ростовскую область из ДНР, ЛНР и Украины въехали почти 516 тысяч человек. Для беженцев в связи с длительной процедурой оформления открыт дополнительный пункт обогрева, сообщили ранее в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Свыше 14 тысяч беженцев из Донбасса за минувшие сутки пересекли пункты пропуска на границе с Россией в Ростовской области, пишет сегодня со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по региону РИА "Новости".

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей. Некоторые из беженцев позднее заявили о трудностях с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.