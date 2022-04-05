Границу России в Ростовской области с начала эвакуации пересекли более 515 тысяч беженцев

05 апреля 2022, 17:05

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Почти 516 тысяч человек въехали в Ростовскую область из ДНР, ЛНР и Украины с начала эвакуации, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. За последние сутки в область прибыли более 13 тысяч беженцев, проинформировали пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 11,5 тысячи беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Днем ранее в Ростовскую область прибыли более 13 тысяч беженцев. Для прибывающих из Донбасса в связи с длительной процедурой оформления открыт дополнительный пункт обогрева, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Госграницу в Ростовской области пересекли почти 516 тысяч человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Конечно, они нуждаются в поддержке при интеграции в российское общество", - написал он в своем Telegram-канале.

За последние сутки число беженцев выросло на 13 тысяч человек, сообщила сегодня пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 13000 граждан", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Беженцев из Украины и Донбасса трудоустраивают в Ростовской области. Работу по специальности уже нашли 18 человек, сообщила сегодня областная служба занятости населения. В ведомстве отметили, что в регионе временно проживают около трех тысяч взрослых, однако большинство из них - люди пенсионного возраста и женщины с маленькими детьми, проинформировала телекомпания "Дон-ТР".

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей. Некоторые из беженцев позднее заявили о трудностях с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.