Пункт обогрева открыт в Ростовской области для беженцев из Донбасса

04 апреля 2022, 17:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дополнительный пункт обогрева открыт для беженцев возле пункта пропуска "Весело-Вознесенка" в связи с длительной процедурой оформления прибывающих из Донбасса, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Днем ранее в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 14,5 тысячи беженцев.

Для прибывающих в Ростовскую область беженцев открыт дополнительный пункт обогрева возле пункта пропуска "Весело-Вознесенка", проинформировали в министерстве политики и массовых коммуникаций региона.

"Поскольку процесс оформления документов занимает некоторое время, важно, чтобы люди могли отдохнуть, при необходимости - укрыться от дождя и ветра, выпить горячего чая. Организована полевая кухня, на территории работают психологи МЧС, специалисты службы соцобеспечения, которые дают консультации и помогают оформить документы", - цитирует сегодня заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова "Интерфакс".

По его данным, волонтеры и предприниматели региона привозят продовольствие для беженцев, находящихся в пунктах временного размещения.

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также сказали, что покинули дома по настоянию властей. Некоторые из беженцев позднее пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.