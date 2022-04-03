Более 13 тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

03 апреля 2022, 19:22

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Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили сегодня пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 14,5 тысяч беженцев, а днем ранее – свыше 15 тысяч.

Более 13 тысяч человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, за минувшие сутки прибыли на территорию Ростовской области, сообщило сегодня Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области ТАСС.

"На въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан", - привело сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

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