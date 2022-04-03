03 апреля 2022, 19:22

Более 13 тысяч жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

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Границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тысяч беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, сообщили сегодня пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 14,5 тысяч беженцев, а днем ранее – свыше 15 тысяч.

Более 13 тысяч человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, за минувшие сутки прибыли на территорию Ростовской области, сообщило сегодня Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области ТАСС.

"На въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан", - привело сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. 

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса", "Международный Красный Крест направил запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону", "Росавиация продлила запрет на полеты в города юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 апреля 2022, 19:02

03 апреля 2022, 18:06

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