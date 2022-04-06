Самолет. Фото David Mark с сайта Pixabay

06 апреля 2022, 11:23

Ограничение на полеты в города юга России продлено на неделю

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 13 апреля, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе – после начала спецоперации на Украине. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз – до 7 апреля.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе"

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты южной и Центральной России. "До 13 апреля 2022 года 03.45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Росавиацию.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"РЖД отчитались о вывозе туристов из Краснодарского края", "Азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию", "Армянский лоукостер открыл авиасообщение между Сочи и Ереваном".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 апреля 2022, 14:09

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