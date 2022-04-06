Ограничение на полеты в города юга России продлено на неделю

06 апреля 2022, 11:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Запрет на отправку и прием рейсов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 13 апреля, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта была приостановлена работа аэропортов на юге России – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе – после начала спецоперации на Украине. Затем запрет на полеты в Ставрополь был отменен, но при этом ограничения на работу других аэропортов неоднократно продлевались, последний раз – до 7 апреля.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе"

Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты южной и Центральной России. "До 13 апреля 2022 года 03.45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Симферополя, передал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на Росавиацию.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.