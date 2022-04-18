Более 12,5 тысячи жителей Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

18 апреля 2022, 13:19

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В Ростовской области за сутки границу пересекли более 12,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего с начала спецоперации на Украине в Россию прибыли свыше 860 тысяч беженцев.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля границу в Ростовской области за сутки пересекли более 16 тысяч беженцев из Донбасса, а сутками ранее - 14,5 тысячи.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан", - цитирует погрануправление ФСБ по Ростовской области РИА "Новости".

Общее число прибывших в Россию с Украины и территории ДНР и ЛНР превысило 860 тысяч человек, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах ТАСС.

"Всего на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Белгородской, Брянской областей и Республики Крым прибыли более 860 тыс. человек, в том числе более 161 тыс. детей", - сказал источник.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля была объявлена специальная операция российских вооруженных сил на Украине. Некоторые беженцы, приехавшие в Ростовскую область, жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также они заявляли, что не хотят оставаться в России, чтобы надолго не бросать свои дома.

Жители Донбасса отмечали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей, они также делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома.

С начала эвакуации - с 18 февраля - общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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