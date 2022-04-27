Вторая группа детей с Донбасса прибыла на отдых в Кабардино-Балкарию

27 апреля 2022, 20:16

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37 детей из Мариуполя и Макеевки в сопровождении троих взрослых прибыли сегодня в реабилитационный центр «Радуга» в Нальчике. Это уже вторая группа детей, прибывших в Кабардино-Балкарию с Донбасса.

Как писал «Кавказский узел», 35 детей в возрасте от шести до 17 лет с Донбасса прибыли в Кабардино-Балкарию на отдых 4 апреля. Они также были размещены в реабилитационном центре «Радуга». Для них был подготовлен комплекс медицинских и социально-психологических оздоровительных мероприятий, а также организованы культурные мероприятия и экскурсионные поездки. Как заявил тогда сотрудник Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии, дети пробудут в Нальчике 21 день, после чего приедет другая группа из Донбасса, и добавил, что прибывшие дети не являются беженцами.

Прибывшим сегодня в Нальчик детям от семи до 17 лет. Это 15 девочек и 22 мальчика, говорится в репортаже «Вестей КБР». Дети в реабилитационном центре будут заниматься спортом, ходить на массаж и в бассейн, участвовать в играх и конкурсах. При реабилитационном центре работает школа, так что учебу прерывать не придется, говорится в репортаже.

В программе пребывания отдыхающих экскурсии по достопримечательностям Кабардино-Балкарии и другие познавательные поездки. Отдых и восстановление продлятся 21 день.

Как рассказал директор центра «Радуга» Владимир Темботов, первая группа отдыхавших детей с Донбасса выехала домой 24 апреля.

Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр "Радуга" Министерства труда и соцзащиты КБР расположен в Нальчике. Ежегодно в центре проходят курс реабилитационного лечения около 3,5 тыс. детей из разных регионов России. Учреждение является круглогодичным современным центром диагностики и профилактики детских заболеваний. Реабилитацию там могут проходить маленькие пациенты с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЛОР-патологиями, болезнями глаз, дыхательной системы, эндокринными заболеваниями и церебральным параличом. Отдельным направлением в работе "Радуги" является реабилитация детей-инвалидов с применением иппотерапии, передает ТАСС.

Напомним, 19 февраля власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса. 20 февраля председатель правления Терско-Малкинского казачьего округа Кабардино-Балкарии и заместитель муфтия республики также заявили о готовности местных жителей оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Пользователи соцсети поддержали обещание принять беженцев в республике. 21 февраля власти Кабардино-Балкарии заявили, что четыреста беженцев из ЛНР и ДНР будут размещены в пяти санаториях Нальчика. Однако пока о массовом прибытии беженцев с Донбасса власти региона не сообщали.

Всего, по данным Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, с начала спецоперации в Россию эвакуировано уже более 900 тысяч человек. Прибывшие в Ростовскую область беженцы из ДНР и ЛНР ранее рассказали, что стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать обратно, так как не хотят надолго оставлять свои дома. По словам жителей ЛНР, обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, приехать за выплатами их заставила сложная экономическая ситуация, а за поездку пришлось заплатить деньги частным перевозчикам, поскольку им добираться теперь приходится самостоятельно. Также некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Некоторые жители Донбасса говорили о трудностях с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

Общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируется властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее полицейские задержали журналистку-фрилансеру Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.