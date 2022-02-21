Пользователи соцсети призвали чиновников Кабардино-Балкарии стать примером в помощи беженцам

21 февраля 2022, 20:00

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Четыреста беженцев из самопровозглашенных ЛНР и ДНР будут размещены в пяти санаториях Нальчика, отчитался о подготовке к приему беженцев глава Кабардино-Балкарии. Глава Международной черкесской ассоциации попросил жителей республики помочь беженцам, у некоторых пользователей Instagram эта просьба вызвала раздражение.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР массовой эвакуации власти Ростовской области сообщили, что готовят места для размещения беженцев, первые автобусы прибыли в ночь на 19 февраля. Ростовская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев. Полпредство президента России в СКФО 19 февраля отчиталось что в округе готовы принять 3,3 тысячи беженцев, в том числе в Кабардино-Балкарии - 400 человек. Председатель правления терско-малкинского казачьего округа Кабардино-Балкарии и заместитель муфтия республики заявили о готовности местных жителей оказать помощь беженцам из Донбасса, пользователи соцсети поддержали обещание принять беженцев в республике.

Руководство Кабардино-Балкарии готовится принять 400 беженцев из Донецка и Луганска, сообщила сегодня пресс-служба Главы и правительства республики. "Беженцы будут размещены в пяти санаториях Нальчика. В настоящее время прорабатываются вопросы предоставления беженцам медицинской помощи, а также организации обучения детей в образовательных учреждениях республики", - говорится в публикации на сайте главы республики. В ней также указано, что будет создан оперштаб для координации действий.

Глава республики Казбек Коков на своей странице в Instagram сообщил, что беженцы будут размещены в санаториях "Курорт «Нальчик»", "Вершина", им. Б.Э. Калмыкова, "Кавказ", "Долинск". Он также отметил, что 20 тонн гуманитарной помощи с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости 22 февраля будут отправлены в Ростов-на-Дону.

В видеоролике, приложенном к публикации, говорится, что Кабардино-Балкария находится в числе регионов, куда беженцы из Донбасса будут направляться в первую очередь, из 400 мест размещения 250 уже готовы, ожидается, что беженцы приедут в республику 24-25 февраля, следует из видеозаписи.

Запись на странице Казбека Кокова, у которой насчитывается 248 тысяч подписчиков, набрала к 19.10 мск 3668 просмотра и 15 комментариев. Все авторы комментариев, опубликованных под постом, сочли правильной идею оказать поддержку беженцам.

Глава Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков записал видеообращение, в котором призвал соотечественников оказать всяческую поддержку беженцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. "Кабардино-Балкария всегда была гостеприимной. Я рассчитываю на понимание и поддержку жителей Кабардино-Балкарии. Нам нужно помочь всем тем, кто нуждается в поддержке и приеме", - сказал Сохроков.

Видеоролик был опубликован в Instagram-паблике "Патриот КБР", насчитывающем 370 тысяч подписчиков. За три часа с момента публикации, к 19.50 мск этот пост набрал 29,7 тысячи просмотров и 195 комментариев.

Часть пользователей отметила, что пример жителям республики в вопросе помощи беженцам должны показать чиновники."Подождём, пока депутаты главы и тд покажут пример гостеприимства и соучастия в судьбе беженцев, тогда и мы, простые граждане республики, подтянемся", - написала makoeva639. "У Вас ко всем есть сострадание, кроме своего народа", - прокомментировала zhenya_k36. "Заселите их к себе в ваши особняки, покажите пример народу. А то, как какая-то проблема, вы начинаете играть роль попрошаек", - возмутилась albi.na4756. "Все призывают простых людей, помочь беженцам, а самим помочь, приютить, накормить, не думают видимо", отметила zhanna_abdulaevna.

Другие пользователи отметили, что беженцы оказались в крайне сложной ситуации и им нужно оказать помощь. "Люди, очнитесь! сколько ненависти! Речь идёт о беженцах, которые бегут от войны... Не дай Аллах нам и нашим детям пережить такое. Давайте довольствоваться тем, что у нас есть. На свете очень много семей, у которых нечем кормить детей, к сожалению. Он же не принуждает помогать, просто, кто чем может. Мы же люди, и должны оставаться людьми в любой ситуации", - прокомментировал rdugorliev. "Беженцам надо помогать, всем. Не имеет значения откуда, если мирные бегут от войны, то надо помочь", - указал sizhazhevkhizir.

Готовность оказать финансовую помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в Кабардино-Балкарию, выразил сенатор от республики Арсен Каноков. Он предложил разместить беженцев в СПА-отеле "Синдика". "Им будет обеспечено питание и при необходимости оказана медицинская помощь", - написал сегодня Каноков на своей странице в Instagram. К 19.50 в аккаунте сенатора, на который подписаны 104 тысячи человек, эта запись набрала 1375 отметок нравится и 106 комментариев.

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