35 детей прибыли в Кабардино-Балкарию из Донбасса

05 апреля 2022, 12:36

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Группа из 35 детей прибыла на отдых и лечение в Кабардино-Балкарию из Донбасса. После трех недель пребывания в санатории, ее сменит другая группа детей из ЛНР и ДНР, сообщили власти республики.

В Кабардино-Балкарию 4 апреля прибыли 35 детей из Донбасса, все они размещены в санатории "Радуга".

Дети пройдут комплекс медицинских и социально-психологических оздоровительных мероприятий. Для них будут организованы культурные мероприятия, а также экскурсионные поездки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

Дети пробудут в санатории 21 день, после чего приедет другая группа из Донбасса, добавил сотрудник министерства. Он добавил, что дети не являются беженцами.

Напомним, 19 февраля власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса. 20 февраля председатель правления Терско-Малкинского казачьего округа Кабардино-Балкарии и заместитель муфтия республики также заявили о готовности местных жителей оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Пользователи соцсети поддержали обещание принять беженцев в республике. 21 февраля власти Кабардино Балкарии заявили, что четыреста беженцев из ЛНР и ДНР будут размещены в пяти санаториях Нальчика.

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