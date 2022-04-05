Группа из 35 детей прибыла на отдых и лечение в Кабардино-Балкарию из Донбасса. Кадр видео канала РОССИЯ1 https://www.youtube.com/watch?v=WA8E0kHMiZM

05 апреля 2022, 12:36

35 детей прибыли в Кабардино-Балкарию из Донбасса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа из 35 детей прибыла на отдых и лечение в Кабардино-Балкарию из Донбасса. После трех недель пребывания в санатории, ее сменит другая группа детей из ЛНР и ДНР, сообщили власти республики.

В Кабардино-Балкарию 4 апреля прибыли 35 детей из Донбасса, все они размещены в санатории "Радуга".

Дети пройдут комплекс медицинских и  социально-психологических оздоровительных мероприятий. Для них будут организованы культурные мероприятия, а также экскурсионные поездки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии.

Дети пробудут в санатории 21 день, после чего приедет другая группа из Донбасса, добавил сотрудник министерства. Он добавил, что дети не являются беженцами.

Напомним, 19 февраля власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев с Донбасса. 20 февраля председатель правления Терско-Малкинского казачьего округа Кабардино-Балкарии и заместитель муфтия республики также заявили о готовности местных жителей оказать помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Пользователи соцсети поддержали обещание принять беженцев в республике. 21 февраля власти Кабардино Балкарии заявили, что четыреста беженцев из ЛНР и ДНР будут размещены в пяти санаториях Нальчика.

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Примечание:

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Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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