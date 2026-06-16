Процесс по делу об убийстве Камбиева отложен на неопределенный срок

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Нальчикский городской суд объявил длительный перерыв в деле об убийстве чемпиона России по дзюдо Аслана Камбиева. Адвокат потерпевшей стороны заявила о затягивании процесса.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с отменой оправдательного приговора Руслану Кудаеву по делу об убийстве чемпиона России по дзюдо Аслана Камбиева. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Суд объявил перерыв на неопределенное время в процессе по делу об убийстве Аслана Камбиева жителем селения Псыгансу Русланом Кудаевым, сообщила 15 июня “Кавказскому узлу” адвокат Анна Погосян, представляющая интересы потерпевшей стороны.

По словам Погосян, на первое заседание 20 мая подсудимый Кудаев явился без адвокатов, заявив, что его адвокаты заняты в другом процессе. Судья отложила заседание сразу на три недели, до 15 июня. Адвокат Погосян назвала это решение затягиванием процесса.

Вопрос об избрании меры пресечения подсудимому даже не был поставлен на обсуждение, отметила представитель потерпевшей стороны. Поводом для нового переноса заседания стало то, что кассационный суд истребовал дело по жалобе адвокатов Кудаева. “На заседании 15 июня судья нам объявила, что 3 июня дело было истребовано Пятым кассационным судом на пересмотр по жалобе адвокатов подсудимого”, - сообщила Погосян.

После оправдательного приговора Кудаеву вдова убитого заявила, что суд проигнорировал показания свидетелей, заявила вдова убитого. Суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения, указала адвокат семьи погибшего.

Согласно материалам дела, в день убийства Аслан Камбиев пришел поговорить с Кудаевым, с которым был знаком, чтобы тот перестал требовать возврата денег у предпринимателя Башорова. Выстрелив в Камбиева, Руслан Кудаев скрылся и спрятал оружие, которое так и не было найдено. В правоохранительные органы он явился только через пять суток, при этом видеорегистраторы из кафе, где произошло убийство, исчезли.

Представители потерпевших настаивают, что Кудаев заранее готовился к убийству, и поэтому пришел на место встречи в кафе, которое принадлежит его брату, с пистолетом. Во время следствия и в суде Кудаев утверждал, что нашел пистолет в кафе, то ли на диване, то ли на полу: якобы он упал и пистолет оказался случайно у него в руке.

Никакой материальной помощи семье погибшего Кудаев не оказал. Он также не попросил прощения ни у вдовы спортсмена, которая осталась с тремя маленькими детьми, ни у матери убитого.