Кабардино-Балкария направила 20 тонн продуктов беженцам из Донбасса

22 февраля 2022, 09:10

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Власти Кабардино-Балкарии направили минувшей ночью эвакуированным в Ростовскую область беженцам из Донбасса 20 тонн продуктов. Жители республики одобрили в Instagram действия чиновников и высказали слова поддержки беженцам.

Как сообщал "Кавказский узел", полпредство президента России в СКФО 19 февраля отчиталось что в округе готовы принять 3,3 тысячи беженцев, в том числе в Кабардино-Балкарии – 400 человек. Председатель правления Терско-Малкинского казачьего округа Кабардино-Балкарии и заместитель муфтия республики заявили о готовности местных жителей оказать помощь беженцам из Донбасса, а пользователи соцсети поддержали обещание принять беженцев в республике.

В Красносулинском районе Ростовской области беженцев с Донбасса разместили в гостиницах, ограничив доступ журналистов к ним. Беженцы рассказали 20 февраля о своих опасениях за близких, которые остались дома, и выразили желание поскорее вернуться к ним.

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение направить 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область, сообщил на своей странице в Instagram 21 февраля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Видео, на кадрах которого показана погрузка и отправка гуманитарного груза, было опубликовано 22 февраля в Instagram-паблике patriot_kbr. "Это бутилированная вода, предметы первой необходимости, которые необходимы в быту для того, чтобы обеспечивать жизнь", – сказал на кадрах ролика заместитель правительства Кабардино-Балкарии Марат Хубиев.

На кадрах видео показаны грузовики, в которые рабочие грузят продукты, в том числе макароны, напитки, бутилированную воду и фрукты, в том числе яблоки, а также соленья.

Эта запись на странице Instagram-паблике patriot_kbr, на который подписаны около 370 тысяч пользователей, к 09.20 мск 22 февраля набрала около 45,6 тысячи просмотров и 99 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в положительном ключе.

"Радует, что наша республика в состоянии помочь", – отметил пользователь ma.di2700.

"Жалко людей, никто не знает, с кем и что может завтра случиться", – написала aleksandra_ivanova1.

"Молодцы! Очень жалко Донбасс", – высказал схожее мнение atomy_ni.

"Правильно, наши народы всегда поворачивались лицом и душой к беде других, и не важно, какая у них национальная принадлежность", – отметила valusha__07.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после смены власти на Украине и присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, сообщило РИА "Новости".

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