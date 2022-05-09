Более 10,5 тысячи жителей Донбасса приехали в Ростовскую область за сутки

09 мая 2022, 10:12

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За сутки в Ростовскую область прибыли более 10,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая, по данным пограничников, более 13 тысяч жителей ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область за сутки, а сутками ранее – более 9,5 тысячи.

К 5 мая общее число людей, приехавших с Украины в Россию после начала спецоперации, превысило 1,1 миллиона человек, сообщил источник в силовых структурах.

Более 10,5 тысячи жителей Донбасса пересекли за сутки границу России в Ростовской области, сообщила сегодня пресс-служба областного Погрануправления ФСБ.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10,5 тыс. граждан", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля, еще до начала военной операции на Украине. В начале эвакуации власти организовывали перевозку на автобусах, а теперь люди добираются самостоятельно, и за поездку пришлось платить частным перевозчикам, рассказали 20 апреля "Кавказскому узлу" жители ЛНР, приехавшие в Ростовскую область. По их словам, обстановка в их населенных пунктах в целом спокойная, а приехать за выплатами, обещанными властями России, их заставила сложная экономическая ситуация.

Ранее некоторые беженцы рассказали, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей. Также они делились с "Кавказским узлом" опасениями за своих родных и близких, оставшихся дома. Некоторые жители Донбасса пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области.

Общение журналистов с беженцами с самого начала эвакуации регламентируют власти Ростовской области. Для того, чтобы попасть в пункт временного размещения, журналистам нужно получить специальное разрешение, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*. Днем ранее была задержана журналистка Полина Ефимова, которая пыталась пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами в Таганроге.

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