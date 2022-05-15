Более 11,5 тысячи беженцев приехали в Ростовскую область за сутки

15 мая 2022, 12:41

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За сутки границу в Ростовской области пересекли свыше 11,5 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли за сутки более 15 тысяч беженцев.

С территорий Донецкой и Луганской народных республик через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, за сутки прибыли более 11,5 тысячи беженцев, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ ТАСС.

Всего с 9 по 14 мая через границу в Ростовской области в Россию приехало более 83,5 тысячи жителей Донбасса, отмечается в сообщении.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские войска объявили о спецоперации на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также заявили, что покинули дома по настоянию властей.

Некоторые беженцы, прибывшие в Ростовскую область, пожаловались на задержки с выплатами материально помощи в 10 тысяч рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" жители ЛНР посетовали, что ждут денег уже несколько недель. Большинство из них приезжали лишь для оформления документов и намерены вернуться домой.

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