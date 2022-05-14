Более 15 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

14 мая 2022, 12:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область прибыли более 15 тысяч беженцев, сообщили пограничники.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Ростовскую область прибыли за сутки более 18 тысяч беженцев.

За сутки с территорий ЛНР и ДНР в Ростовскую область прибыли более 15 тысяч беженцев, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ.

Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине. Беженцы, приехавшие в Ростовскую область до операции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются за близких, которые остались дома, и заявили, что желают как можно быстрее вернуться к ним. Они также заявили, что покинули дома по настоянию властей.

"Кавказский узел" также писал, что после того, как беженцы из ЛНР и ДНР прибыли в Ростовскую область, то некоторые из них пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Для оформления выплат приходится "побегать" по кабинетам чиновников, пожаловались они.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.