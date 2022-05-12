Власти подтвердили гибель на Украине 300 уроженцев юга России

12 мая 2022, 18:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 24 февраля представители региональных властей сообщили о гибели на Украине как минимум 217 уроженцев Северного Кавказа и 83 жителей Южного федерального округа. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти подтвердили гибель не менее 105 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив числа погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, 25 марта ведомство заявило о гибели 1351 военного, еще 3825 получили ранения. С 25 марта Минобороны не озвучивало данных о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов. К 30 апреля число погибших на Украине, о которых информировали представители властей регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, достигло 250.

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 105 уроженцев Дагестана, 46 уроженцев Северной Осетии, 24 ставропольцев. Также власти сообщали о гибели 20 жителей Кабардино-Балкарии, девяти жителей Чечни, восьми - Ингушетии и четырех уроженцев Карачаево-Черкесии. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 217 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В Южном федеральном округе с начала боев погибло не менее 83 человек, о которых сообщили власти регионов. Так, власти Волгоградской области подтвердили гибель 29 уроженцев региона, Краснодарского края - 21, Астраханской области - 17. Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации 11 уроженцев Ростовской области и пяти уроженцев Калмыкии. Власти Адыгеи к 18.00 мск 12 мая не информировали о гибели земляков на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

В сюжете ЧГТРК "Грозный" с церемонии награждения участников военной операции на Украине не прозвучали имена погибших. На видео, опубликованном в Instagram* телекомпании 10 мая, командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаров обращается к родным погибших, в конце ролика он подошел к двум женщинам в темных одеяниях, однако имена погибших участников военной операции так и не были названы.

В отчетах о встрече главы Дагестана Сергея Меликова с родными погибших также не всегда упоминаются имена погибших. В частности, Меликов провел встречу с родственниками участников спецоперации 8 мая, о чем написал в своем Telegram-канале, отчет также был опубликован на сайте главы Дагестана. 10 мая состоялась еще одна встреча, информация о которой опубликована на сайте главы республики. Имена погибших не упоминаются ни в одном из сообщений.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.