Власти признали гибель на Украине не менее 250 уроженцев юга России

30 апреля 2022, 19:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 179 уроженцев Северного Кавказа и 71 жителя Южного федерального округа, эти данные получены в результате собственных подсчетов "Кавказского узла" на основании официально подтвержденной информации. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане, власти сообщали о гибели как минимум 93 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, 25 марта ведомство заявило о гибели 1351 военного, еще 3825 получили ранения. С 25 марта Минобороны не озвучивало данные о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов.

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 93 уроженцев Дагестана, 40 уроженцев Северной Осетии, 17 ставропольчан. Также власти сообщали о гибели девяти жителей Чечни, восьми - Кабардино-Балкарии, восьми - Ингушетии и четырех уроженцев Карачаево-Черкесии. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 179 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В Южном федеральном округе с начала боев погибли не менее 71 человека, о которых сообщили власти регионов. Так, власти Волгоградской области подтвердили гибель 25 уроженцев региона, Краснодарского края - 18, Астраханской области - 15. Официально подтверждена гибель в ходе спецоперации девяти уроженцев Ростовской области и четырех уроженцев Калмыкии. Власти Адыгеи к 19.40 мск 30 апреля не информировали о гибели земляков на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь при спецоперации на Украине невозможно оценить до ее окончания, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Напомним, власти ряда регионов озвучили меры поддержки семьям погибших. Власти Краснодарского края пообещали выплатить по два миллиона рублей, депутаты Астраханской области приняли закон о выплате одного миллиона рублей семьям погибших, глава Калмыкии также пообещал выплатить родным погибших по миллиону рублей.

В Дагестане создан специальный фонд для оказания помощи семьям и родственникам военных, погибших во время спецоперации на Украине. Также семьям и родственникам погибших военных со стороны чиновников будет оказана всесторонняя помощь, в том числе с трудоустройством и получением образования, заявил глава республики Сергей Меликов. Семьям погибших на Украине уроженцев Чечни обещана выплата одного миллиона рублей из фонда имени Ахмата Кадырова.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.