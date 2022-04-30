Глава Северной Осетии сообщил о гибели трех военных на Украине

30 апреля 2022, 18:51

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Военнослужащие Алан Харебов, Шахин Джабир-оглы Ахмедов и Артур Маргиев погибли на Украине, говорится в сообщении на сайте главы Северной Осетии. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Бетеев погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района.

О гибели на Украине трех военных сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. На Украине погибли ефрейтор Артур Маргиев, младший сержант Алан Харебов, рядовой Шахин Джабир-Оглы Ахмедов, указано на сайте главы Северной Осетии.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Северной Осетии.

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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