30 апреля 2022, 18:51

Глава Северной Осетии сообщил о гибели трех военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие Алан Харебов, Шахин Джабир-оглы Ахмедов и Артур Маргиев погибли на Украине, говорится в сообщении на сайте главы Северной Осетии. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Бетеев погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района.

О гибели на Украине трех военных сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. На Украине погибли ефрейтор Артур Маргиев,  младший сержант Алан Харебов, рядовой Шахин Джабир-Оглы Ахмедов, указано на сайте главы Северной Осетии.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 уроженцев Северной Осетии. 

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Глава Петровского городского округа сообщил о гибели земляка на Украине", "Участники военной операции на Украине вернулись в Кабардино-Балкарию", "Погибшие на Украине военные похоронены на Ставрополье и в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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