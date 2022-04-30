Таймураз Бетеев. Скриншот записи в Telegram-канале Алана Гаглоева от 29.04.2022,https://t.me/Alan_Gagloev15/37 У

30 апреля 2022, 16:00

Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Таймураз Бетеев погиб на Украине, сообщил глава района. С начала специальной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 37 уроженцев Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", Батрадз Бязров из Пригородного района погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района.

Таймураз Бетеев погиб в ходе спецоперации на Украине, написал 29 апреля глава Пригородного района Северной Осетии Алан Гаглоев в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Бетеев родом из села Камбилеевское Пригородного района. Ему было 39 лет, у него остались трое детей, проинформировал 23 апреля Telegram-канал "Крылья ТВ".

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 37 уроженцев Северной Осетии.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти Кизлярского района вручили орден вдове погибшего на Украине военного", "Глава Грачевского округа сообщил о гибели военного на Украине", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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