Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО

11 апреля 2022, 19:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала спецоперации на Украине стало известно о гибели не менее 142 уроженцев Северного Кавказа и 58 жителей Южного федерального округа, эти данные получены в результате собственных подсчетов "Кавказского узла" на основании официально подтвержденных данных. Наибольшее число погибших насчитывается в Дагестане, известно о гибели как минимум 76 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, 25 марта ведомство заявило о гибели 1351 военного, еще 3825 получили ранения. С 25 марта Минобороны не озвучивало данные о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил сегодня о вручении ордена Мужества родным погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта Байрама Ибрагимпашаева. "Указ о присвоении награды накануне подписал Президент России Владимир Путин. Со своей стороны, мы будем поддерживать его семью, оказывать ей всевозможную помощь", - написал Пирмагомедов в своем Telegram-канале. Ранее в нем не сообщалось о гибели Ибрагимпашаева.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине власти сообщили о гибели не менее 76 уроженцев Дагестана.

Байрам Ибрагимпашаев стал 200-м военным, гибель которого подтвердили власти регионов Северо-Кавказского и Южного федерального округов, подсчитал "Кавказский узел".

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 76 уроженцев Дагестана, семи военных из Кабардино-Балкарии, восьми - из Ингушетии, 34 - из Северной Осетии, четырех жителей Карачаево-Черкесии, двух жителей Чечни и 11 уроженцев Ставрополья. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 142 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

В Южном федеральном округе с начала боев погибли не менее 58 человек, о которых сообщили власти регионов и районов. Так, в Астраханской области погибли не менее 13 военных, в Волгоградской - не менее 17, в Калмыкии - не менее четырех, на Кубани - не менее 17, в Ростовской области - не менее семи. Власти Адыгеи к 19.40 мск 11 апреля не информировали о гибели земляков на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.