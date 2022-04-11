Администрация Хивского района проинформировала о гибели военного на Украине

11 апреля 2022, 18:50

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Командир отделения десантно-штурмовой роты Ремик Салихов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Хивского района. С начала спецоперации на Украине власти объявили о гибели не менее 75 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Ренат Нуров из Дагестанских Огней погиб в ходе спецоперации на Украине.

В ходе проведения военной специальной операции на Украине погиб уроженец села Чувек Хивского района, командир отделения десантно-штурмовой роты Ремик Салихов, сообщила сегодня администрация района.

Салихову было 43 года, он окончил экономический факультет Дагестанского государственного аграрного университета, затем отправился на контрактную службу в Чечню. "В последние годы служил городе Каспийске", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации района.

Глава района Ярмет Ярметов выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Приношу самые глубокие соболезнования родным и близким от имени руководства республики, жителей Хивского района", - приводятся его слова в сообщении.

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 75 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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