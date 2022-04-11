11 апреля 2022, 14:53

Администрация Дагогней сообщила о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ренат Нуров погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 74 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военный из села Белиджи Артем Вердиев погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе проведения военной специальной операции на Украине погиб уроженец города Дагестанские Огни Ренат Нуров, сообщила сегодня администрация города.

Нурову было 22 года, после школы он учился в ПТУ, затем решил поступить на службу в вооруженные силы, служил в военной части в Шали в  артиллерийских войсках. "1 апреля 2022 года он  погиб при исполнении служебных обязанностей в спецоперации на Украине", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 74 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Погибший на Украине снайпер похоронен в Азербайджане", "Глава Арзгирского округа сообщил о гибели военного на Украине", "Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 апреля 2022, 15:34

11 апреля 2022, 13:53

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