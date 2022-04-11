Администрация Дагогней сообщила о гибели земляка на Украине

11 апреля 2022, 14:53

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Ренат Нуров погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 74 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", военный из села Белиджи Артем Вердиев погиб в ходе спецоперации на Украине.

В ходе проведения военной специальной операции на Украине погиб уроженец города Дагестанские Огни Ренат Нуров, сообщила сегодня администрация города.

Нурову было 22 года, после школы он учился в ПТУ, затем решил поступить на службу в вооруженные силы, служил в военной части в Шали в артиллерийских войсках. "1 апреля 2022 года он погиб при исполнении служебных обязанностей в спецоперации на Украине", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель не менее 74 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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