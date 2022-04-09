09 апреля 2022, 00:26

Военнослужащий из Дербента посмертно награжден "Орденом мужества"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Офицер из Дербента Бехман Вердиханов, погибший в ходе спецоперации на Украине, получил награду за мужество и отвагу. С начала боевых действий власти подтвердили гибель там как минимум 72 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля власти Карабудахкентского района сообщили о гибели гранатометчика Шамиля Шихшабекова в ходе спецоперации на Украине. С ее начала власти подтвердили гибель там как минимум 71 военного из Дагестана. 

Бойцу морской пехоты Бехману Вердиханову за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, присвоен посмертно "Орден мужества". Награду получили родители офицера из Дербента, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Дагестан". 

Вердиханову было 28 лет, он погиб 6 марта при освобождении одного населенного пункта Мощун Киевской области, когда спасал своих боевых товарищей от окружения, сообщил со ссылкой на военную телеграмму Минобороны России телеканал.

Вердиханов после окончания военного училища его направили служить в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивосток, где получил звание старшего лейтенанта, он был командиром взвода.   

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 72 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Тляратинского района сообщили о гибели военного на Украине", "Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата", "Авиационная ракета упала на жилой дом в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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