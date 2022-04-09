Военнослужащий из Дербента посмертно награжден "Орденом мужества"

09 апреля 2022, 00:26

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Офицер из Дербента Бехман Вердиханов, погибший в ходе спецоперации на Украине, получил награду за мужество и отвагу. С начала боевых действий власти подтвердили гибель там как минимум 72 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля власти Карабудахкентского района сообщили о гибели гранатометчика Шамиля Шихшабекова в ходе спецоперации на Украине. С ее начала власти подтвердили гибель там как минимум 71 военного из Дагестана.

Бойцу морской пехоты Бехману Вердиханову за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, присвоен посмертно "Орден мужества". Награду получили родители офицера из Дербента, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Дагестан".

Вердиханову было 28 лет, он погиб 6 марта при освобождении одного населенного пункта Мощун Киевской области, когда спасал своих боевых товарищей от окружения, сообщил со ссылкой на военную телеграмму Минобороны России телеканал.

Вердиханов после окончания военного училища его направили служить в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивосток, где получил звание старшего лейтенанта, он был командиром взвода.

С начала военной операции власти подтвердили гибель не менее 72 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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